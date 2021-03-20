Kenya sağlıkçılardan önce ülkedeki yabancı diplomatları aşılıyor

Kenya, kendi sağlık çalışanlarının veya yaşlı yurttaşlarının koronavirüse karşı aşılanması tamamlanmadan, binlerce Birleşmiş Milletler personeli de dahil olmak üzere ülkedeki tüm yabancı diplomatlara ücretsiz Covid-19 aşıları yapmaya başladı.

Reuters'ın kendisine ulaşan belgelere dayandırdığı haberine göre ülkedeki yabancı diplomatların aşılanması, Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik misyonlara gönderilen 18 Mart tarihli bir mektupta duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı baş sekreteri Macharia Kamau, sunulan aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) COVAX aşı erişim planı aracılığıyla sağlandığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğü Kenya'da günlük vaka sayıları artış göstermeye devam ederken sağlık bakanlığı, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısını Cuma günü açıkladı. Bakanlık kaynaklarına göre Cuma günü 28 kişi koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı Kamau konuya ilişkin "Kenya'da ikamet eden herkesi korumamız gerekiyor, sadece Kenyalılara değil, buradaki uluslararası topluma da ulaşmak mantıklıydı” açıklamasında bulundu.

Kamau, öncelik kategorilerindeki Kenyalıların hala aşılanmakta olduğunu, ancak kararın "büyük bir diplomatik topluluğa ev sahipliği yapan Kenya'nın sorumluluklarına uygun olduğunu" söyledi. Kamau bu adımı “Küresel Güney'deki tek Birleşmiş Milletler başkentiyiz. Bu tür bir şerefe sahip olduğunuzda, bunun belirli bir sorumluluğu vardır" sözleriyle savundu.

Başkent Nairobi'de 25 bin ila 30 bin diplomat, BM personeli ve aile üyelerinin ikâmet ettiği tahmin ediyor.

Nairobi, Afrika'daki BM genel merkezine ev sahipliği yapıyor. Nairobi'deki BM Ofisi, UNICEF gibi birçok BM kurumunun ofisinin bulunduğu dünya çapındaki dört BM şubesinden biri.

Sağlık Bakanlığı, Twitter'da 19 Mart'ta yaptığı bir paylaşımda, 28 binden fazla sağlık çalışanı, öğretmen ve güvenlik personelinin ilk doz aşılarını olduğunu söyledi.