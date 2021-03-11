Kentin simgesi Narenciye Bahçesi'nde ağaç kesimi iddiası

Ağaç kesimi iddiaları ile gündeme gelen Narenciye alanı hakkında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 6 soru yönelten TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, söz konusu alanda yapılaşmaya izin verilmemesini istedi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Antalya İl Koordinasyon Kurulu, son günlerde ağaç kesildiği gerekçesi ile tartışılan Narenciye alanı ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.

Kurul, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün cevaplandırması istemiyle şu soruları sordu: “Kiralama yapılmadan önce Koruma Kurulundan gerekli izinler alındı mı? -Kiralama sözleşmesi, söz konusu alanda hangi ünite ve tesislerin yapımı için düzenlendi? Vakıflar Bölge Müdürlüğünde kiraya verilen alanda yer alan ağaçların kayıt altına alındığı bir halihazır harita var mıdır? Bugüne kadar tarımsal amaçlar için kullanılan bu alanın ticari amaçla kiraya verilme sebebi nedir? Bölgede herhangi bir ağaç kesimi yaşandı mı? Eğer bir ağaç kesimi gerçekleşti ise ne gibi bir cezai yaptırım uygulandı?”

Konunun takipçisiyiz

Uydu görüntüleri yardımı ile incelendiğinde, Antalya’da mezarlık alanları haricinde betonlaşmamış çok fazla alan kalmadığının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Tarımsal üretimin önemli simgelerinden olan Narenciye Bahçesi, Bölgede adını verdiği Narenciye Caddesi ve Portakal Çiçeği Bulvarı ile Antalya’nın en kıymetli Tarımsal nitelikli taşınmazlarından bir tanesidir. Narenciye Alanının Tarımsal amaçla kullanımı ve yeşil alan özelliğinin korunarak, söz konusu alanda yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir. Yetkilileri sorularımızı cevaplayarak, konu hakkında kamuoyunu aydınlatacak açıklamalar yapmaya davet ediyor ve TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak, Kentimizi ilgilendiren tüm konularda olduğu gibi böylesine hassas bir konunun takipçisi olduğumuzu belirtiyoruz”.