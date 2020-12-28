Kentin İmgeleri: Ankara’nın Heykelleri – 6 / Madenci Anıtı

Bir sanat nesnesini beğeniye sunmak üretim sürecinin en zor ve son durağıdır. Günümüz sanat piyasasından bahsetmiyoruz elbette -o bir girdap olur, içinden çıkılmaz bir hal alır-. Beğeni, kendi başına ucu bucağı olmayan pek çok yan dallara açılan, çok klişe olmakla beraber kişiden kişiye göre değişkenlik gösteren bir kavram ki sanat piyasasında iş gücü ve emeği yok sayabilecek para ve metayı da elinde tutan bir kavramdır. Öyle ki yüzyıllar boyunca felsefeden sosyolojiye insana dair bütün eylem ve davranışları inceleyen bilim dallarının da konusu olmuştur beğeni. Bu durumda bir nesnenin güzel ya da çirkin oluşunu, maddi değerini ölçebilecek bir bilirkişiden dinlemek mantık kurallarına uymasa gerek. Esere değer katan içinde bulunduğu topluluğa kattıkları, anlattıkları ve beslendiği coğrafyanın izleyicisine sunduklarıdır. Haliyle bir eserin değerini parayla ölçmek zordur. Bir sanatçı için eserini materyal olarak ya da iş-emek bakımından ölçmek kolay olsa da kendinden kattıkları bakımından paha biçilemez olur.

Ülkede bırakın iş-emek ikileminin değerini, insan değerinin bile hiçe sayılmasının en büyük kanıtı olan “Soma Faciası” ile ilişkilendirilen Madenci Anıtı, yapımı ve yerleşkesine geçiş süreci bu elim olayla bağlantısı olmasa da sonrasında kült halini almış eserlerden biridir.

Eserin kimlik bilgileri kısaca şöyle: Devlet Sanatçısı unvanını almış Metin Yurdanur tarafından 1992’de yapılıp Ankara Olgunlar Sokak’a yerleştirilen bronz döküm eserdir. Eserin çıkış noktası 1991 yılında yüz bin maden işçisinin sendikal hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçmeleri, daha Karabük sınırlarına gelmeden devlet yetkililerince yürüyüşlerinin durdurulması, Ankara'ya gelmelerinin engellenmesidir. İstekleri haklı ve basit bir biçimde insanca yaşamanın gerekliliklerini sağlayacak hakları –ki hakları olan hakları- elde etmek olan işçiler ve ailelerinin yaşadığı sıkıntı ve zorluğa dikkat çekmek amacıyla dönemin Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen tarafından yaptırılan eserdir. Metin Yurdanur eseriyle ilgili verdiği bir röportajda “yüz bin işçi Ankara'ya sokulmadı, ama 1992'den bu yana Ankara'da o işçi, gericiliğe, kötülüğe karşı haklarını savunmak için kazmasını sallıyor” ifadesini kullanmıştır.

Gerçekten haklar alınabildi ve anıt bir hak mücadelesinin temsili mi oldu? Düşük güvenlik seviyesi, kâr hırsı ve denetimsizlik sebebiyle maden kazalarının yoğun olduğu Türkiye'de, resmi istatistiklere göre 1941'den bu yana kazalarda 3000'den fazla madenci hayatını kaybetmiş. 2012 yılında 78, 2013 yılında ise 95 madenci maden ile ilgili kazalarda ölmüş. Soma’ya kadar, Türkiye madencilik tarihinde en çok ölüm olan kaza 1992 yılında 263 madencinin öldüğü 1992 Kozlu kömür madeni faciası olmuştu. Protestolar yapıldı, işçiler ve yakınları yürüyüşe geçti; anıtlar, heykeller, anma törenleri yapıldı ancak Mayıs 2014’te Soma Holding’e bağlı madende çıkan yangınla Türkiye ikinci kez ihmaller ülkesi olduğunu kanıtlarcasına bir işçi cinayetine daha imza attı. Vardiya değişimi sırasında çıkan elektrik arızası sonucu havada uçuşan kömür tozlarının alev alması ile birlikte çıkan yangında yüzlerce işçi madende mahsur kaldı. Galeriye yakın olanların çıkışa kadar ilerleyebildiği ancak alevler ve dumandan dolayı yüzlerce işçinin yerin 800 metre altında mahsur kaldığı bu olayda kayıplar ve yaralıların sayısı var olan durumda hiçbir açıklamayı kabul etmez duruma getirmiştir. Maden ocağının etrafında içerideki yakınlarından haber almak için bekleyen işçi ailelerinin yaşadığı durum düşünülünce... Yapılan araştırmalarda iki büyük iş kazası aslında iş güvenliği ve tedbirler konusunda hayatlarımızın pamuk ipliğine bağlı olduğunun da kanıtı olmuş. Ülkece yaslar ilan edildi, bayraklar yarıya indi, hatta “bir defaya mahsus“ ölen işçilerin ailesine cenaze yardımı adı altında 415 lira ödeme yapacakları bile söylendi. Sonra ne mi oldu? Yıllarca hiçbir restorasyon görmeyen anıtımız temizlendi etrafı düzenlendi ve dönemin belediye başkanınca meydanın adı da heykelle özdeşleştirilerek yeni bir propaganda nesnesi oldu.

Bütün bu yaşanmışlıkların anısına yazının en başındaki beğeni konusuna dönmek istiyorum: Madenci Anıtı güzel mi? Madenci Anıtı’na bir “piyasa değeri” biçilebilir mi? Yoksa onun güzelliği ve değeri toplumsal mücadeleler tarihinde kapladığı yer ile mi belirlenir?

Olgunlar Sokak’ta sahafların arasında Madenci Meydanı’nda anıtımıza dair estetik kaygılar güderken yolumuzu ismini kadın, köylü ve işçi haklarını dair önergeler sunabilecek kadar çağının devrimcisi diplomat yazarlardan biri olan Tunalı Hilmi Bey’den alan kendinin de temsili bir heykelinin olduğu bir avuç yeşillik almış Kuğulu Park’a çevirelim. İçinde çalıların arasına saklanmış başka hikâyeleri olan başka bir heykelle tanışmak için.