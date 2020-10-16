Kenter Tiyatrosu, İBB Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı 3. oturumu, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis’te, Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

AKP-MHP grubu raporu geri çekmişti

İBB Meclisi Temmuz ayı oturumlarında komisyon raporu gündeme gelmiş ve Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş’ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınması komisyonların hazırladığı ortak raporda da “uygun” bulunmuştu. Ancak AKP-MHP grubu son anda “teknik sıkıntılar” bulunduğu gerekçesi ile raporu geri çekerek görüşmeyi önlemişti.

Söz konusu rapor ekim ayı İBB Meclisi 3. oturumunda tekrar gündeme geldi. Oylama öncesi söz alan CHP Meclis üyesi Fidan Arslan Eroğlu, Yıldız Kenter’in büyük bir sanatçı olduğunu belirterek, “Yıldız Kenter, İBB Meclisi’nin oy birliği ile tereddütsüz arkasında duracağı bir sanatçıdır” dedi.

Ardından yapılan oylamada bu kez komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.