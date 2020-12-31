Kendinden taşan bir yıl: İşte 2020'nin özeti

Depremler, büyük yangınlar, savaşlar, saldırılar, artan kriz ve tabii ki koronavirüs...

2020 için bir çırpıda söylenenler bile bu yılın insanlık için hayli zor geçtiğini gösteriyor.

Ancak 2020 umudun henüz devam ettiğini, insanlığın kurtuluşunun mümkün olduğunu gösteren mücadelelere de sahne oldu.

Türkiye'de devam eden irili ufaklı, kazanımla sonuçlanan grevler, kadınların mücadelesi bunun örneklerinden. Fransa'da güvenlik yasasına karşı sokağa dökülenler, Hindistan'da hakları için sokağa inen milyonlarca emekçi, emperyalist ABD'deki Georg Floyd eylemleri, Arjantin'de zorlu mücadelelerle kürtaj hakkını kazanan kadınlar yılın önemli notları olarak önümüzde duruyor.

İşte 2020'nin kısa özeti:

Suikastle başladı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta ABD saldırısında yaşamını yitirdi.

Haber Kasım Süleymani suikastına ait yeni görüntüler yayınlandı

Yolcu uçağı saldırı sanılıp vuruldu, 176 kişi öldü

İran yanıt olarak Irak'taki ABD üslerini vurdu ancak "roket" sanarak vurduğu yolcu uçağında 176 kişi hayatını kaybetti.

10 Ocak: Bilim Kurulu kuruldu

Yeni yıla devreden en büyük gündem olan ve tüm dünya için henüz yeni sayılan koronavirüse karşı Türkiye'de ilk adımlardan biri olarak Bilim Kurulu kuruldu. Oluşturulan bu kurul daha sonra işlevsizliği, hükümetin aparatı haline gelmesi eleştirlerine konu oldu.

Elazığ'da deprem: Yine hesap vermediler

Yılın Türkiye'deki ilk 'felaket' haberi 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan deprem oldu.

Aralık 2019'daki 4,9 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra "Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz" diyen Soylu, 6,5 büyüklüğünde yaşamını yitiren 41 kişiye ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Van'da çığ felaketi: 41 kişi yaşamını yitirdi

Van'da 4-5 Şubat tarihlerinde yaşanan çığ felaketinde 41 kişi öldü. Düşen ilk çığın ardından yapılan arama çalışmalarındaki ihmaller sonrası gelen ikinci çığda çok daha ağır kayıplar verildi, onlarca yurttaş yaşamını yitirdi.

Çığ felaketine ilişkin ihmallere dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi, bu iddiaların odağında da yine AKP yer aldı.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı: 3 kişi öldü, 179 kişi yaralandı

5 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçuşunu yapan uçak pistten çıktı. Ağır hasar meydana gelen uçak 3 parçaya ayrıldı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Sağlık Bakanı Koca 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 179 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

İran'da deprem oldu: Van'da 10 kişi yaşamını yitirdi

İran'da 23 Şubat tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bu ülkede bir ölüm yaşanmazken, Van'daki sınır köylerinde 10 kişi yaşamını yitirdi.

İdlib saldırısı: 33 asker hayatını kaybetti

İdlib'de Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti.

İdlib saldırısıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Türk makamlarının verdiği bilgiye göre Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu" denildi.

'Bahar Kalkanı' harekatı

İdlib'deki saldırı sonrası TSK tarafından Bahar Kalkanı adı altında bir operasyon başlatıldı.

Sığınmacı dramı: Kapıya yollandılar

İdlib'in ardından AKP iktidarının hamlesi sığınmacıları sınır kapılarına yollamak ve buradan Yunanistan'a geçmelerini sağlamaya çalışmak oldu.

Sınırın iki tarafından da saldırıya uğrayan binlerce sığınmacı, günlerce sınırlarda bekletildi.

İlk vaka ve ilk ölüm

Türkiye'de ilk resmi Covid-19 vakası 11 Mart tarihinde açıklandı. İlk ölüm ise 17 Mart tarihinde gerçekleşti.

O tarihten bu yana salgın yönetiminde büyük bir kaos yaşanırken, aradan geçen süreçte binlerce kişi hayatını kaybetti.

Eğitim askıya alındı

Türkiye'de eğitim, salgının hemen ardından askıya alındı. 25 Mart tarihinde geçilen uzaktan eğitim, o dönemden sonra kısmen yüz yüze bir deneme dışında devam etti.

Ancak Türkiye'de uzaktan eğitime erişmek milyonlarca öğrenci için mümkün olmadı, eğitim tam bir kaos halini aldı.

1 Mayıs 'kısıtlama' tanımadı

2020'de işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü de farklı bir şekilde kutlanmak zorunda kaldı.

İşçiler iş yerlerinde ve evlerinde kutladıkları 1 Mayıs'ı, balkonlara taşıdı, TKP tarafından online bir 1 Mayıs mitingi düzenlendi.

ABD 'Floyd' için sokakta

ABD'de 24 Mayıs tarihinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için adalet talebiyle ülke çapında büyük protestolar düzenlendi.

Ülke genelinde halk sokaklara döküldü, polisle çatıştı. Uzun süren eylemler boyunca birçok eyalette sokağa çıkma yasakları ilan edildi ancak halk bu yasakları tanımayarak büyük protestolara imza attı.

Aynı fabrikada üçüncü patlama: 6 işçi öldü, 100'den fazla yaralı

Sakarya Hendek'te daha önce de 3 kez patlama yaşanan fabrika alınmayan önlemler nedeniyle bir patlamaya daha sahne oldu.

Temmuz ayından yaşanan patlamada 6 işçi yaşamını yitirdi, 100'den fazla işçi yaralandı.

AKP'nin 'büyük' müjdesi: Doğalgaz

AKP'nin "eksen değiştireceği" belirtilerek duyurulan müjdesinin Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz olduğu açıklandı.

Ayasofya cami yapıldı

Erdoğan'ın daha önce "Önce Sultanahmet'i doldurun" diye reddettiği Ayasofya, gericilerin verdiği destek ve çağrıların ardından tuhaf bir mahkeme kararıyla camiye dönüştürüldü.

Cami açılışı salgın günlerinde "şova" dönüşünce kentte vakaların da artmasına neden olduğu eleştirilerine konu oldu.

Beyrut Limanı'nda büyük patlama

4 Ağustos'ta, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı.

Patlama sonucu 200'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

TKP 100 yaşında

Türkiye'nin en eski partisi Türkiye Komünist Partisi, 10 Eylül'de 100. mücadele yaşına girdi.

Dağlık Karabağ'da savaş

Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni askerleri arasındaki çatışmalar eylül sonu itibariyle savaş halini aldı.

Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti, iki taraftan da yüzlerce asker öldü.

Çatışmaların ardından Rusya'nın öncülüğünde bir ateşkes anlaşması imzalanırken, ateşkes sürecinin kontrolü merkezinde Rusya'nın bulunduğu güçler tarafından sağlanacak.

Azerbaycan'da "Ortak Merkez" adı altında TSK mensupları da yer alacak.

İzmir depremi

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, binin üzerinde yurttaş yaralandı.

Deprem sonrası iktidar yardımda yine yetersiz kalırken, görece az sayıda binanın yıkıldığı deprem süreci dahi yönetilemedi.

TKP'nin hızlı ve örgütlü müdahalesi çok sayıda deprem mağduruna dayanışma içinde yardım sağlanmasını sağladı. Özellikle bölge halkı partinin ilk andan kurduğu yardım çadırlarından ihtiyaçlarını karşıladı.

Berat Albayrak istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım günü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa etti.

Albayrak'ın istifası iktidardan talimat gelmeyince tam bir gün boyunca merkez medya tarafından haberleştirilemedi.

Albayrak'tan istifa ettiği günden bu yana haber alınamıyor.

Trump seçimi kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'la yarıştığı 3 Kasım'daki seçimleri kaybetti.

Trump, seçim sonuçlarına hile karıştığını açıkladı, Biden tarafı ise iddiaları reddetti.

Maradona yaşamını yitirdi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona yaşamını yitirdi.



Hindistan'da milyonlarca işçi grevde

2020'nin sonları Hindistan'da büyük bir greve sahne oldu.

Salgın sırasında emekçilerin haklarına yönelik saldırılara karşı milyonlarca emekçi hayatı durdurdu.

Koronavirüs aşıları

Dünya genelinde birçok ülkede süren aşı çalışmaları son aşamaya gelirken, İngiltere acil kullanım onayı vererek aşı uygulamasına başladı.

Türkiye ise Aralık ayı sonunda Çin'den alınan Covid-19 aşısını ülkeye getirdi, aşılama çalışmalarının yeni yılda tüm dünyada hız kazanması bekleniyor.

Direnişler ve mücadele büyüyor

Türkiye'de 2020 yılında birçok irili ufaklı işçi direnişi ve grev yaşandı.

Soma-Ermenek maden işçilerinin eylemleri, Çelik Nakış işçilerinin kazanımla sonuçlanan direnişi, Bimeks, Cargill işçilerinin devam eden eylemleri bunlardan sadece bazıları.

Birlik Sendikası'nın yola çıktığı, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın işçilerle birlikte örgütlediği mücadelenin ve direnişlerin arttığı 2020, yeni yıla da işçi eylemleri devrediyor.

Çorum'da Ekmekçioğlu işçileri yeni yıla direnişle karşılayacak. Yine PTT işçileri de taşeron dayatmasına karşı eylemlerini sürdürüyor.