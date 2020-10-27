Kendi vakfına bedelsiz arsa bağışladı, Erdoğan 'kalkınma başkanı' yaptı

Rize'nin Ardeşen İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi devraldığı önceki başkan AKP'li Hakan Gültekin’in kentte bulunan bir araziyi bedelsiz olarak başkanı olduğu vakfa bağış yaptığını ortaya çıkarıp mahkemeye vermişti.

Kahya, sürece ilişkin yaptığı açıklamada “Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından Ardeşen Eğitim Kültür Vakfına arazinin yüzde 90'nının bedelsiz bağışı var. Belediye kanunları bedelsiz bağışı kabul etmez. Belli bir ücret karşılığında tahsis edilebilir, ama bedelsiz bağış yoktur. Satabilir, satmak da ihale ile olur. Hukukun dışında bir uygulama olunca bizim yapmamız gereken bunu hukuki hale getirmektir. Belediye meclisinde görüştük. Madem bu yanlıştır, mahkeme yoluyla değil, vakıf yönetimi tarafından iade edilsin, hukuka gitmeyelim dedik. Fakat böyle bir yolu kabul etmedikleri için mahkemeye verdik. Süreç devam ediyor” demişti.

AKP'li mevcut belediye başkanının önceki belediye başkanını usulsüzlükle suçladığı bu gelişmenin ardından ilginç bir gelişme ortaya çıktı.

24 Ekim'de gündeme gelen bu olayla aynı gün, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Erdoğan'ın imzasıyla, adı usulsüzlükle anılan Hakan Gültekin atandı.