Kemaliye’de madene karşı kitap okuma eylemi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Mani Yolu’nda maden şirketlerine verilen arama ruhsatlarını protesto etmek için kitap okuma eylemi yapıldı.

Ağıl Köyü sakini makine mühendisi Cemal Gedikoğlu, eylemi Kemaliye için “tarihi bir eylem” diye niteledi ve eylemde sosyal mesafeye uymak için müthiş bir dikkat olduğunu da ifade etti. Eylemde İbrahim Gündüz’ün “Altın Ölüm” kitabı dağıtıldı.

20'ye yakın maden arama ruhsatı

soL’a konuşan Gedikoğlu, Divriği-Kemaliye-Arapgir üçgeni içinde çok fazla maden arama ruhsatı verildiğini belirterek “Divriği’den başlayan yaklaşık 11 bin hektarlık bir alanda maden araması ruhsatı almışlar. 5 Ocak’ta yıllık 2 milyon ton demir madeni indirmeyi tasarlıyorlar. ÇED raporlarına itirazlarımızı yaptık Cuma günü. Bugün de bu eylemi gerçekleştirdik” dedi.

Gedikoğlu “Geçen yıl altın için biz burada mücadele etmiştik, bugün demir için mücadele ediyoruz. Yarın ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yaklaşık 20’ye yakın maden ruhsatı verilmiş” diye konuştu.

Bizler bugün eylemdeyiz. Ülkenin dört bir yanında madene karlı direnen tüm yöre halklarıyla dayanışıyoruz. Kemaliyemizde ve köyümüzde altın madeni istemiyoruz. pic.twitter.com/WRRVF71z56 — Ağıl Köyü (@agilkoyu) October 11, 2020

'Çıplak ayak kitap okudular'

KEMAV Başkanı Dr. Feridun Çelikmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çok güzel bir sonbahar günü, sıcacık bir havada Kemaliye’mizin sırtını yasladığı dağların yamacında, hasret kokan manilerimizin dizili olduğu Mani Yolu’nda Kemaliyeliler, çevre ilçelerden, Arguvan’dan Divriği’den, uzak köylerden gelen dostlarla birlikte özellikle Sarıçiçek Yaylası ve Kemaliye civarındaki alanları kuşatan hoyrat madenciliğe karşı endişelerini, kaygılarını dile getirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘çıplak ayak kitap okudular’. Yediden 70’e dostların katılımıyla özellikle yerin üstünde yaşayan insanların, çevrenin, doğanın, sularımızın, yerin altında her ne varsa ondan çok daha değerli olduğunu vurguladılar” dedi.

