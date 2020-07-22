Kemal Türkler öldürülüşünün 40. yılında mezarı başında anıldı

22 Temmuz 1980’de Merter’deki evinin önünde faşist tetikçiler tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren DİSK'in kurucu genel başkanı ve Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler ölümünün 40. yılında Topkapı’daki mezarı başında anıldı.

“Kemal Türkler Ölümsüzdür”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganlarının öne çıktığı anma töreninde Türkler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu törende yaptığı konuşmada, kapitalizmin içinde bulunduğu krize ve bu krizin sahipleri olanlara karşı DİSK’in, işçi sınıfının nerede olduğunu göstereceklerini dile getirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yapılan genel kurulların ardından DİSK’in ve Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin güçlenerek devam edeceğini, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın bu sistemi yıkacaklarını ifade etti.

Türkler’in mezarına çelenklerin bırakılmasının ardından anma programı sona erdi.

Katilleri korundu

1926 Denizli doğumlu Kemal Türkler, Türkiye Maden İş Sendikası’nda aktif görev aldı. Türkler, Türk-İş’ten ayrılarak 1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurucuları arasında yer aldı ve DİSK'in ilk genel başkanı oldu.

22 Temmuz 1980'de sermaye sınıfının ve emperyalistlerin silahlandırdığı faşist tetikçiler tarafından katledildi. Türkler’in öldürülmesi işçi sınıfının örgütlülüğüne darbe olsun diye planlandı, birkaç ay sonra 12 Eylül askeri darbesi bu gerçeği tescilledi.

Türkler’in kızı tarafından teşhis edilen katili Ünal Osmanağaoğlu, davadan zaman aşımı nedeniyle ceza almadı. Osmanağaoğlu, ağabeyinin kimliği ile yerleştiği yurtdışında yıllarca yaşadı. Bir uyuşturucu operasyonu sırasında yakalanıp 3 yıl hapis yattıktan sonra sınır dışı edilerek Türkiye’ye geldi, 10 yıla yakın bir süre serbest dolaştı. Bu sırada bir milli parkta işletmecilik yaptı, 1999 yılında yakalandıktan sonra sadece katili olduğu 7 TİP’li genç için 7 kez ölüm cezasına mahkum edildi ve 13 yıl hapis yattıktan sonra AKP’nin 3. Yargı Paketi ile serbest kaldı. 2014 yılında öldü.

Ünal Osmanağaoğlu’nun kimliğini kullanarak yurtdışına kaçtığı ağabeyi Tamer Osmanağaoğlu ise 24 Haziran seçimlerinde MHP listesinden İzmir Milletvekili olarak seçildi.