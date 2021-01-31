Kemal Özer Şiir Ödülü düzenlenecek

Şair Kemal Özer'in ailesi ve Klaros Yayınları tarafından şair Kemal Özer'e ve şiirine saygı adına Kemal Özer Şiir Ödülü düzenleniyor. Seçici kurulda Veysel Çolak, Yusuf Alper, Lokman Kurucu, Volkan Hacıoğlu ve şairin ailesi adına Simge Özer’in yer aldığı Kemal Özer Şiir Ödülleri, dosya ve kitap dalında verilecek.

Kemal Özer Şiir Ödülü yarışmasında kitap dalında 1. olan şaire 2 bin 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmada dosya dalında 1. ve 2. olan şairlerin dosyaları Klaros Yayınları tarafından kitaplaştırılacak. -“Şiir Emek Ödülü” sahibine ise plaket verilecek.

Son katılım tarihi 30 Nisan 2021 olan yarışmanın şartnamesine Klaros Yayınları sitesinden ulaşılabilir.