Kemal Okuyan'la Gündem'de bu akşam: AKP’nin Anayasa ile imtihanı

soL TV'de bu akşam TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan gazeteci İskender Özturanlı'nın sorularını yanıtlıyor. Programın ana konusu 'AKP’nin Anayasa ile imtihanı'.

Haber Merkezi

soL TV'de bu akşam saat 21.00'de canlı yayınlanacak olan Kemal Okuyan'la Gündem programında TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci İskender Özturanlı'nın sorularını yanıtlayacak. Programın ana konusu AKP'nin Anayasa ile imtihanı.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem
AKP’nin Anayasa ile imtihanı

Kemal Okuyan’la Gündem programında bu hafta soruları gazeteci İskender Özturanlı soruyor: AKP anayasa gündemini neden açtı? Pandeminin çalışma yaşamı üzerindeki etkisi ne oldu?  Eşitsizliklerin had safhaya çıktığı bu düzen nasıl değişecek?

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