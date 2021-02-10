Kemal Okuyan'la Gündem'de bu akşam: AKP’nin Anayasa ile imtihanı

soL TV'de bu akşam saat 21.00'de canlı yayınlanacak olan Kemal Okuyan'la Gündem programında TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci İskender Özturanlı'nın sorularını yanıtlayacak. Programın ana konusu AKP'nin Anayasa ile imtihanı.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem

AKP’nin Anayasa ile imtihanı

Kemal Okuyan’la Gündem programında bu hafta soruları gazeteci İskender Özturanlı soruyor: AKP anayasa gündemini neden açtı? Pandeminin çalışma yaşamı üzerindeki etkisi ne oldu? Eşitsizliklerin had safhaya çıktığı bu düzen nasıl değişecek?