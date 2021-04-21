Kemal Okuyan'la Gündem: Mini kabine değişikliği, Rusya ve salgın

Kemal Okuyan'la Gündem programında Okuyan bu hafta gazeteci Şule Aydın'ın Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlıyor.

Programda konuşulacak konulardan biri dün gerçekleşen "Mini kabine değişikliği". Erdoğan'ın bu hamlesinden ne anlamak gerekiyor?

İktidar'ın salgın stratejisi, "tam kapanma" söylemi konusunda Okuyan ne düşünüyor?

Son haftalarda iyice ısınan Karadeniz'deki son gelişmeler neler? Rusya NATO’nun Karadeniz hamlesini savuşturdu mu?

Saat 17.00'de başlayacak programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: