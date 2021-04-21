Kemal Okuyan'la Gündem: Kabine değişikliği iktidarın çok sıkıştığını gösteriyor

soL TV'de yayınlanan "Kemal Okuyan'la Gündem" programında TKP Genel Sekreteri Okuyan bu hafta gazeteci Şule Aydın'ın Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Programda "Erdoğan'ın 'Mini kabine değişikliği' hamlesinden ne anlamak gerekiyor? İktidar'ın salgın stratejisi, 'tam kapanma' söylemi konusunda Okuyan ne düşünüyor? Son haftalarda iyice ısınan Karadeniz'deki son gelişmeler neler? Rusya NATO’nun Karadeniz hamlesini savuşturdu mu?" gibi konular gündeme alındı.

Okuyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Bugünkü sömürü düzenini sorgulanmadan tam kapanma diyenler hükümete yardım ediyor'

"Bütün dünyada mevcut sistem bu salgın karşısında ne kadar hazırlıksız ve düşüncesiz olduğunu kanıtladı. Son yasakların üzerinden bir hafta geçti, çok erken tabii neye yol açtı sonuçlarını değerlendirmek için. Biz bunun bir çözüm olmayacağını söylemiş, kısmi bir düşme olabileceğini söylemiştik. Bunun sonuçlarını görmek için henüz erken. Öte yandan tam kapanma çağrıları var, burada dikkatli olmak gerekiyor. Tam kapanma talebi bununla sınırlı kaldığında iktidara al dilediğini yap demek oluyor.

Sürekli olarak hükümeti tam kapanma gerekiyor, önlem almıyorsunuz dediğinizde hükümetin attığı tüm adımlar meşrulaşıyor. Biz buna kapanma değil kapatma diyoruz. Dolayısıyla bir takım yasaklar geliyor toplumsal hayata, buna karşı kimse bir şey diyemiyor, çünkü kapanma talep ediyorsunuz.

Bugünkü sınıfsal düzeni, sermaye diktatörlüğünü sorgulamadan, bunun öncesinde atılması gereken adımları dile getirmeden tam kapanma diyen herkes hükümete yardım ediyor, bunu bilim insaları da yapmasın. Tam kapanma bir kez imkansız, bunu dünyada hiçbir ülke yapamaz.

Tam kapanma mümkün mü?

Salgınla mücadelede birkaç tane başarı öyküsü var gibi. Bir tanesi Çin ve Vietnam'ın salgının başındaki uygulamaları. Salgının başında bazı yerleri kısıtladılar, karantina uyguladılar, yayılmayı ciddi şekilde engellediler. Bazı yerlerde hayatı durdurdular, muazzam bir sokağa çıkma yasağı uyguladılar. Bunun için kaynakları vardı, insanların aç kalmasını, mağdur olmasını engellediler. Böylece Çin salgını kontrol altına aldı, durduramadı ama kontrol altına aldı.

İngiltere çeşitli önlemler deneni ama işe yaramadı. Yaygın aşı vaka sayılarını aşağıya indirdi. Diğer Avrupa ülkelerine göre vaka sayılarını düşürdü. Nüfusun önemli bir bölümünü aşılamak işe yarıyor demek ki.

Şimdi aşı yok Türkiye'de yeterli sayıda, hala yüzde 10'un altında. Dediğim gibi tam kapanma imkansız, bugün dünyada hiçbir ülke üretimi durduramaz. Fabrikalar çalışmaya devam ettiği sürece burada yayılma sürüyor, eve de taşınıyor. Ama başka bir şey yapılabilirdi. Bazı yerlerde kapanmayı sağlayıp buralarda çalışanların ayakta kalmalarını sağlayacak destek verilmeliydi. Toplu taşımada, iş yerlerinde önlemler alınmalıydı ama bu konularda neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Birçok iş yerinde hiçbir önlem alınmış değil, hiçbir denetim yok. Salgın olan iş yerlerinde salgın gizleniyor. Bunu yapmadan tam kapanma deniyor. Tam kapanma olsa tüm yükünü işçilerin sırtına bindirecekler, artı patronlar da kapanmayı istemiyor. Zorunlu sektörle zorunlu olmayanları ayırmak bile planlı bir ekonomiyle mümkün.

Ücretsiz maske dağıtımı yapılmalı, toplu ulaşım sayısı artırılmalıydı. Bunlar yapılmadı. Şehirlerarası otobüsler yatıyor, bunlar bir planlamayla seferlere eklenebilirdi. İş yerlerini denetlemek mümkün. Başından beri söyledik, en başta ciddi bir kapanma mümkündü. Bugün çok yayılmış durumda, o yüzden de bu önlemlerle mümkün değil kontrol altına almak.

Akılsızca işler yapılıyor, havalar güzelleşiyor, insanları eve tıkıyoruz. O evlerde birçok insan dışarıda çalışmak zorunda. Evde daha az vakit geçirseler yayılma azalacak ancak eve tıkıyoruz.

Özel hastaneler kapatılmalı, başta Koca'nın hastanesi olmak üzere

Şu anda yapılması gereken çok yaygın aşılama ve önlemlerin artırılması. Hastanelerde hiçbir önlem yok, hastanelerde haftada bir maske değiştirebiliyor sağlık çalışanları. Çalışan insan sayısı azaltıldığı için korkunç bir karmaşa yaşanıyor.

Özel hastaneleri kapatın. Bugün hekimlerin en çok dile getirmesi gereken talep özel hastanelerin kapatılması. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nıın hastanesi olmak üzere.

Diğer türlü kapanma dedikçe istedikleri gibi oynuyorlar bu toplumun yapısıyla. Sağlık gerekçesiyle bu ülkede pankart asmak yasaklandı, bu bir şaka olmalı. Bu neyle meşrulaşıyor, kapanma istiyordunuz alın size kapanma. Buna yanıtı ana muhalefetin İstanbul'daki tüm binalarını kapatmak oldu.

AKP'nin koronayı istediği gibi kendi politikaları, çıkarları doğrultusunda kullanmasına yardım etmemek gerekiyor, TKP olarak buna niyetimiz yok. Bir yılı geçti bu salgının bütün toplumsal unsurları tahrip etmek istemesine izin vermememiz gerekiyor. Kültür sanat alanı bitti, siyaset alanı, işçi hakları daraltılıyor, bütün bunları kapanma diyerek yapıyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor.

1 Mayıs'ta ne yapılacak?

1 Mayıs bir mücadele günü. Biz 364 gün yatıp bir gün işçi sınıfının bayramını kutlayacağız diye bir şey yok. Tarihten gelen bir anlamı var 1 Mayıs'ın. 1 Mayıs emekçilerin mücadele azmini artırması için bir araç.

Bu yıla gelirken şöyle bir tablo var, kutlama konusunda bir kural haline gelen bir olgu var KESK, DİSK, TTB ve TMMOB bir araya gelip bir plan yapıyordu, biz parti olarak bazen bu planın parçası sayıyorduk, kafamıza yatmadığında da kendi planımızı yapıyorduk. Bu yıl 30 Nisan için başvuru yapılsın denildi.

Böylesi günlerde ne kadar kalabalık, etkili bir araya gelişler olursa o kadar iyi. İnatlaşma olduğunda bu ülkede illa bir şeyler yapılır, 2015'te çok bağırdılar, çıkamazlar dediler Taksim'e çıktık. Ancak bir 1 Mayıs'ın asıl anlamı işçi sınıfının örgütlü tavır sergilemesi ve güncel meselelere dair tavır göstermedi.

Biz bir çalışma başlattık, 1 Mayıs öncesi halkın taleplerini dile getiren bir çalışma yapıyoruz buna devam ediyoruz.

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB'un girişimlerine bakıyoruz, buradan kitlesel bir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Biz parti olarak kendi değerlendirmenizi yapıyoruz.

Tabii bir yandan da siyasi iktidarın yasakçı tavrıyla hesaplaşmamız gerekiyor, burada bir kara mizah var artık. Pankart asmanın salgınla nasıl bir ilgisi var. Ben kuralı koydum, yasakladım... Bu kadar basit değil, burası 80 milyonluk bir ülke. Böyle yönetemezsiniz bir ülkeyi.

Kabine değişikliği adımı önemli gelişme

Bence çok önemli bir gelişme bu. AKP'li bakanların bulaştığı ilk yolsuzluk iddiası değil bu. Bu kadar kısa sürede, genellikle kelle verme kültürü olmayan Erdoğan'ın bu adımı şunu gösteriyor, çok sıkışmışlar. Üst üste gelen 128 milyar dolar ve yolsuzluk başlığı gösteriyor ki bir gerilim var, eskiden bunları ciddiye almazlardı. Nutuk dağıtımını engelleyen milli eğitim müdürü görevden alınmış.

Ekonomik güçsüzlükler iç dokusunu da bozar iktidarın.

128 milyar doların gittiği mekanizma sermaye sınıfına kaynak aktarımı, bunun adını koymuyor muhalefet, adını koyalım.

Emekçi halkın sırtına finansal politikalar denilerek büyük bir yük bindirildi. Kamu kaynaklarında açılan gedikler halkın sırtına binmiş durumda. İş kime sattığa kilitlendi, buradan bir şey çıkmayabilir. Doğru soru kime satıldığı değil, niye sattınız sorusudur. Sermaye sınıfına bir kaynak aktarımı var burada. Türkiye'de kamu kaynaklarından sermaye sınıfına kaynak aktarılıyor, bu gruplar AKP'lidir değildir bize ne?

İktidar bu süreci çok kötü yönetti, hiç ağzını açmasalar daha iyi olurdu onlar için.

Mini kabine değişikliğinde aslında tek kişi değişecekti, buraya odaklanılmasın diye bir paketin içine sıkıştırdılar. Yoksa belli ki Ticaret Bakanı'nın derhal görevden alınması planı vardı.

AKP gündemi kontrol edemiyor, gündem açamıyor. Her gün nefret objelerini yenilemek zorunda kalıyorlar bu yüzden. Bunu nasıl yapıyorlar, karşılarında bunu tersine çevirebilecek bir siyaset tablosu yok. Sürekli geri adım atan bir muhalefet var karşısında. AKP siz hiçbir şey yapmasanız bile karşısında bir vaka bulup saldıracaktır, bazıları böyle. Nefret objesi diye saldırdıkları birçok şey saçma sapan şeyler.

Buna karşı etkili adım bunu tersine çevirmektir. Hep söylüyoruz, Türkiye'de AKP'nin en büyük şansı karşısında eğilip bükülen, aman tadımız kaçmasın diyen bir siyaset kültürünün olması. Burada meclis muhalefetine akıl öğretecek değiliz ama bu tarz Erdoğan'a çok ciddi bir kredi açılması anlamına geliyor.

Örneğin Putin bunu yapmıyor. ABD'nin her hamlesine iki misliyle yanıt veriyor.

Rusya ve Karadeniz'de neler oluyor?

ABD orada adım adım tırmandırma stratejisiyle hareket ediyordu, çok ciddi yığınak yaptı.

Rusya'nın çok büyük bir avantajı var, Putin ekibi çok ciddi bir deney biriktirdi, tarihten ders de çıkarmış durumdalar. ABD'nin hamlelerini çok sert karşıladılar. Putin'in bugünkü konuşması da çok sert. Rusya bize karşı düşmanca tutuma asimetrik yanıt vereceğiz diyor, simetrik değil, yani ölçülü değil, yaptığınızdan çok daha fazlasını göreceksiniz dediler. Ve bunu gösteriyorlar.

Karadaniz'de tatbikat yapıyor Rusya, üstelik de gerçek füzeler kullanarak yapıyorlar. Hazar Denizi'ndeki su yollarından Hazar donanmasını Karadeniz'e taşıdılar, bu ağır bir yanıt. Biden'a sen iki gemiyi Boğaz'dan geçireceksin ama biz daha büyük işler yapıyoruz dedi. Ve Biden durdurdu bu adımı. ABD yönetimi bellki Rusya'nın resti gördüğünü görmüş oldu.

Rusya bu saatten sonra askeri gerekçelerle geri adım atmaz, mümkün değil.

ABD'nin Rusya'dan bu kadar hızlı bir tırmandırma beklemediğini düşünüyorum. Sovyet döneminde hazırlanan raporlarda biz üzerine gittiğimizde savaşı göze alamazlar, geri adım atarlar diye raporlar hazırladığını görüyoruz ABD'nin. Rusya tam tersini söylüyor şu anda.

Küba'da Raul Castro'dan sonrası...

'Küba'da Fidel'den sonra bir başka Castro'ya devredildi yönetim', 'Castro diktatörlüğü denildi', bunlar söylendi. Bu söylemler kasıt yoksa cehalet ürünü. Raul'ü dış kapının mandalı mı sanıyorlar? Komünist Parti söz konusu olduğunda Fidel'den daha önce komünist Raul. Daha erken Marksizmle tanışan, komünist fikirlere sahip olan isimdi. Aynı zamanda Fidel'in silah arkadaşı. Fidel hayattayken de birçok başlıkta kritik bir isimdi. Raul Castro Küba Komünist Partisi'ndeki neredeyse tüm kadroları yakından tanıyan, kadro politikalarında son sözü söyleyen isimlerden biriydi.

Belediyeler üzerinden insan kaçakçılığı

Her şeyin ticaretini yapan ve bununla övünen bir zihniyetin insanların gitme eğilimini ticarete dökeceği çok belli. Baya sistem de kurmuşlar, gri pasaportlar, belediyelerle bağlantılar kurulmuş. Şaşırılacak hiçbir şey yok. Her şeyi mübah gören bir iktidar bu gri pasaportları da bu amaçla kullanmış. Hiç şaşırmadım. Ben bu ülkede olan herhangi bir şeye şaşırmamak gerektiğini öğrenmiş birisiyim.

Durum bu ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çok büyük öfke patlaması yaratacak şeyleri her gün her gün göre göre kanıksanan bir ülkede yaşamak istemediğimiz için bu düzen değişmeli diyoruz. Haberlere baktığınızda günde 20, 25 tane isyan konusu var. Bir de duyulmayanlar var.

Türkiye'nin ABD'ye tekrar yanaşması konusunda doğru hamleler yapılıyor ama zorluklar yaşanıyor. İlginç bir başlık da var bu konuda. Türkiye'de askeri bürokrasi ABD'yle ilişkilerde çok öne geçti. Orada pürüzsüz işliyor, iş siyasi diplomasiye geldiğinde bir tıkanma var. O tıkanma kolay kolay çözülmüyor, bu ilginç kırılmalara neden olabilir iktidar içinde. Ekonomik pasta dışında şimdi bir de güvenlik bürokrasisinde bir sıkıntı yaşamaları mümkün. Amiral meselesinde böyle büyük tepki göstermelerinin bir nedeni de bu olabilir, kendilerinden korkuyorlar.

Erdoğan'ın işi çok zor. Zor ama alternatif ne, bu alternatif Türkiye'yi düze çıkarır mı sorularını daha açık sormamız gerekiyor. Türkiye'de halk izleyici olmayı sürdürürse yandık. Herkese çağrımız, 1 Mayıs da yaklaşıyor. İnsanların örgütlü davranma yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Başka çare yok. Israrla bunu kovalamamız gerekiyor. Köşeye sıkışmış bir iktidar var karşımızda.

Avrupa Süper Ligi'nin bu kadar kısa sürede çöküşü gülümsetti

Avrupa Süper Ligi konusunda çok büyük tepki ortaya çıktı. Paralı ve popüler kulüplerin ayrı lig kurması girişimi projesi çok kısa sürede çöktü. Neyle böyle fiyaskoya dönüştü, taraftarların tepkisiyle. Demek ki paranın gücüyle hareket edenler her şeyi yapamıyorlarmış. Tamam bugünkü futbol dünyası tamamen paranın üzerine kurulu ama bu adımın bu kadar çabuk çökmesi gülümsetti beni.

Soylu'nun 15 Temmuz'dan beter ederiz sözleri

'15 Temmuz'dan beter ederiz' sözü çok sinir bozucu. 15 Temmuz sopa mıdır, Allah'ın lütfu mudur, uğrusuz bir darbe girişimi midir? İktidar karar versin artık. Ama 15 Temmuz'dan beter ederiz ne demek ve bunu bir bakan söylüyor. Tamam sinir bozucu başka şeyler de var ülkede ama bu dil insanı çileden çıkaran bir dil."

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