Kemal Okuyan yorumluyor: Mini kabine değişikliği ne anlama geliyor?

soL TV'nin bugünkü program akışı şu şekilde:

17:00 Kemal Okuyan’la Gündem: Mini kabine değişikliği ne anlama geliyor?

Gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor. Mini kabine değişikliği ne anlama geliyor? Salgın yönetiminde kapanma aldatmacası mı? Rusya NATO’nun Karadeniz hamlesini savuşturdu mu?

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma: Sadece "özel yeteneğe" sahip kişiler mi matematikte başarılı olabilir?

SoL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, ODTÜ Matematik Bölümü öğretim üyesi Yıldıray Ozan hocamızı tanıdık ve kendisiyle matematik üzerine söyleştik. Kendisinin matematikçi olmaya nasıl karar verdiği, gençlerin matematikte başarılı olmak için özel bir yeteneğe ihtiyacı olup olmadığı sorularını yönelttik.

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