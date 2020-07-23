Kemal Okuyan Tele1'e, Aydemir Güler KRT'ye konuk olacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam saat 21.00'de Tele1 kanalında Gökhan Kazbek’in konuğu olacak.

TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler de bu akşam saat 21.00'de KRT TV'de Çiğdem Akdemir ile Söz Meclisi programına konuk olacak.