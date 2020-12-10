Kemal Okuyan Tele1'de 'Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olacak

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam saat 21.00’de, Tele1 ekranlarında Gökhan Kazbek'in sunduğu "Türkiye'nin Gündemi" isimli programa konuk olacak.

"İktidar Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zorlayacak mı?", "AKP erken seçim isteğini lehine çevirmeye mi çalışıyor?" gibi soruların ve Erdoğan'ın "AB yaptırımları bizi ırgalamaz" açıklamalarının tartışılacağı programda eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ve Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu da konuklar arasında yer alacak.