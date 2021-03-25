Kemal Okuyan Halk TV'de 'Açıkça' programının konuğu olacak

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de yayımlanan Gökmen Karadağ'la "Açıkça" programının konuğu olacak.
Bu akşam saat 21.00'de başlayacak programda Okuyan, TKP'nin çıkışı nerede gördüğünü, komünistlerin ne söylediği ve önerdiğini anlatacak.
Açıkça’da bu akşam:— Halk TV (@halktvcomtr) March 25, 2021
CHP MV @senerabdullatif
İyi Parti MV @AhatAndican
İstanbul Barosu Bşk. Yrd. @nznmor
TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal
Gazeteciler @aytuncerkin1907 ve @barispehlivan
Hukukçu @avtubatorunn @haberaktif ile Açıkça 21.00’de Halk TV’de pic.twitter.com/4CRc5aze0g