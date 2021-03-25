Kemal Okuyan Halk TV'de 'Açıkça' programının konuğu olacak

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de yayımlanan Gökmen Karadağ'la "Açıkça" programının konuğu olacak.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak programda Okuyan, TKP'nin çıkışı nerede gördüğünü, komünistlerin ne söylediği ve önerdiğini anlatacak.