Kemal Okuyan Halk TV'de 'Açıkça' programının konuğu olacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bu akşam Halk TV'de 'Açıkça' programının konuğu olacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de yayımlanan Gökmen Karadağ'la "Açıkça" programının konuğu olacak.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak programda Okuyan, TKP'nin çıkışı nerede gördüğünü, komünistlerin ne söylediği ve önerdiğini anlatacak.

Haber

Okuyan'dan kongre yorumu: AKP'nin elinde bir öykü kalmamış