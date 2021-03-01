Kedinin pilotlara saldırıp 'kaçırdığı' uçak acil iniş yaptı

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir şekilde kokpite giren sinirli bir kedinin pilotlara saldırması üzerine yolcu uçağı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki havaalanına dönmek zorunda kaldı.

Katar'ın başkenti Doha'ya giden Sudanlı Tarco havayolunun Çarşamba günkü uçuşunun rutin bir şekilde ilerlediği sırada kalkıştan kısa bir süre sonra "dört ayaklı bir yolcunun" kokpite girmesi üzerine uçuş tehlikeye girdi.

Kedi pilot kabinine girdiğinde uçağın hali hazırda yaklaşık yarım saattir havada olduğu belirlendi. Yerel haber kaynağı Al-Sudani'nin haberine göre kabin görevlileri kedinin mürettebata saldırmasına engel olamadı. Pilot uçağı çevirip Sudan'ın başkentine geri dönmeye karar verdi.

Al-Sudani, uçuştan önce uçağın Hartum havaalanındaki bir hangarda bir gece geçirdiğini aktararak kedinin muhtemelen temizlik veya bakım sırasında araca gizlice girdiği ve kabinin içine saklandığı ihtimalleri üzerinde durdu.

Yakın tarihte kedilerin müdahale ettiği uçuşlar

Sudan'daki olay tarihte kedilerin düzenlediği ilk "hava korsanlığı" girişimi değil. 2004 yılında, içinde 62 kişi olan bir Belçikalı yolcu uçağı, Gin adında bir kedinin açıklanamayan bir şekilde kokpitte sızarak burada uçuş ekibine saldırması üzerine Brüksel'e dönmek zorunda kalmıştı.

Aynı yıl, Bangladeş Havayolları'nda da bir kedi saldırısı gerçekleşmişti. Bir pilota, Dakka yolunda bir kedinin saldırdığı ancak mürettebatın ne olursa olsun uçuşu tamamlamaya karar verdiği olayda "saldırgan" daha sonra usta bir şekilde ilk girişiminde güvenlikten kaçmayı başardı ancak saatler sonra havaalanında yakalandı.

2013 yılında, Riyad'dan Hong Kong'a giden bir Suudi kargo uçağının pilotunun bir kediyi korkutma girişimi sonucu "birkaç çizikle yaralanması"yla birlikte uçuşu iptal edilmişti. Yerel basın, kedinin asla bulunamadığını iddia etti.