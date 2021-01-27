Kedilerle konuşan adama 'Netanyahu'ya tehdit'ten dava

İsrail'de polis bu ay bir psikiyatri hastasını Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "tehdit ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı. İhbarda bulunan bir hemşire, adamın hastaneye kaldırıldığı tesisin yakınında kendi kendine ve kedilerle konuşurken sözde "tehdit" sözlerini söylediğini söyledi.

Zorla hastaneye kaldırılan 40'lı yaşlarındaki adamın "Bibi seçilirse bir planı olduğunu" söylediği, "silahı ve ordusu olduğunu" beyan ettiğini sözlerine ekledi.

Gözaltına alınan adam psikolojik sorunlarla uğraştığını ve Netanyahu'ya asla zarar vermeyi planlamadığını söyledi.

Polis, davanın gönüllü bir hemşirenin şikayeti üzerine açıldığını söyledi. Gözaltına alınan hasta, sözleri sarfettiğini reddetti ve polis daha sonra konuyla ilgili olarak 16 kişiyi sorguladı.

Geçen hafta Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi, polisin hastayı suçlama yönündeki hareketini eleştirdi. Mahkeme, "Hemşirenin ifadesine dayanarak, sanık başbakanı hiç incitmekle tehdit etmedi"ğini belirtti.

Mahkeme, “Bahçedeki kedilerle konuştuğu için bu sözler kimseye söylenmemiş gibi görünüyor. Bu açıklamaların bir suç veya tehdide karşılık geldiğini görmek zor." dedi.

İsrail menşeli Haaretz'in haberine göre ihbarda bulunan hemşire polise şu ifadeyi vermişti:

“Hastayla sohbet ediyordum ve kendi kendine konuştuğunu duydum. Her türlü şeyi söyledi, hoparlörden bir sürü şarkı çaldı... 'Bir orduya başkanlık ediyorum' dedi ve Mart'ta bir devrim olacağını söyledi. Temelde bu kadar. Avluda dolaştı, kedilerle konuştu ve telefonu için hızlı şarj eden bir kablo aldığından bahsetti."

Hemşireye hastanın “devrim” terimini kullanıp kullanmadığını sorulduğundaysa, ihbarda bulunan hemşire “23 Mart'tan bir devrim ya da değişim bağlamında bir şeyden bahsetti, buna benzer bir şey” dedi.

Hemşireye hastanın Bibi'ye fiziksel olarak zarar vermek isteyip istemediğini sorduğundaysa, "hayır, sadece benim söylediğim gibi" cevabını verdi.

Bibi'yi tehdit etmekle suçlanan hastaysa "bir ordusu olduğu" iddialarını inkâr etti.

Polis tutukluluğun devamını talep etti

Yine de polis hastanın suçlanmasını istiyor. Polis mahkeme sırasında hukuki işlemler süresince tutukluluğunun uzatılmasını istedi. Geçen hafta Yargıç Itai Hermelin, "savcılar, bir kişiyi Başbakan'ı incitmekle tehdit etmekle suçlamadan önce kanıtları daha ciddi bir şekilde incelemelidir" dedi.

Hermelin, hastanın "başka bir vakanın parçası olarak psikiyatrik gözlem altında olduğunu, mahkemeye çıkmaya uygun olmadığına karar verildi" dedi.

Hakim ayrıca, hastayı gözaltında tutmayı haklı kılacak hiçbir kanıt bulamadı. Yine de polis davayı daha ileriye götürme niyetinde.

Hastanın avukatı Kobi Sudri, "Kafkavari bir hikaye gibi gelen bir şey, polis için gerçektir" dedi. Polisin siyasi çıkarlar uğruna gücünü kötüye kullandığını belirten avukat durumun "Ne yasal ne de ahlaki" olduğunu ve polisin vicdandan yoksun olduğunu belirtti.