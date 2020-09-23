Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin “kamu malına zarar verme”, “görevini yaptırmamak için direnme”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Soykan K., ve Muhammet Devran Ö. sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Soykan K. ve Muhammet Devran Ö.’nün “görevini yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı olarak getirilen Ahmet Öztaş’ın ölümünün ardından kalabalık bir grup canlandırma odasının kapısına yüklenmiş, sağlık çalışanları kapının arkasına bedenleriyle barikat kurarak saldırıdan korunmaya çalışmıştı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince grup hastaneden uzaklaştırılmıştı.