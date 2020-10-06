Keçiören Belediyesi vefat bilgi sistemini kapattı

Ankara Keçiören Belediyesi, Covid-19 ölümleriyle ilgili haberlerin ardından vefat bilgi sistemini erişime kapattı.

Belediyenin yayımladığı vefat kayıtları, "bulaşıcı hastalık" tanımlı her 4 ölüme karşılık Covid-19 tanımıyla 1 ölüm kaydedildiğini gösteriyordu.

BirGün'den Uğur Koç'un haberine göre, Keçiören Belediyesi’nin sitesinde yer alan "e-Belediye" başlığı altında daha önce bulunan "Bugün Vefat Edenler" bölümü kaldırıldı. İlgili bölümdeki bilgiler arasında yaşamını yitirenlerin "ölüm nedeni" de yer alıyordu.

Belediye, artık vefat edenlere ilişkin bilgileri paylaşmıyor.

archive.org'da 19 Eylül'deki kayda göre belediyenin sitesinde vefat bölümü yer alıyordu.

Belediyenin sitesinin güncel halinde vefat bölümü bulunmuyor.

Habere göre, vefatlara ilişkin bilgi paylaşımın neden kapatıldığına dair belediyenin farklı birimlerinden bir bilgiye ulaşılamadı.

Keçiören’de Mart ayından Ağustos ayı sonuna kadar yaşamını yitiren 31 kişi "Covid-19" sınıflandırmasıyla, 126 kişi ise "bulaşıcı hastalık" tanımlamasıyla kayda geçirilmişti.

Habere göre, geçen yıllara ilişkin sayılar, söz konusu "bulaşıcı hastalık" tanımlı ölümlerin Covid-19 nedeniyle gerçekleştiğine işaret ediyor. İlçenin son 5 yılının kayıtlarında bulaşıcı hastalık tanımlı ölümlerin sayısı sadece 11’di. Üstelik 2018 ve 2019’da "bulaşıcı hastalık" tanımıyla yapılmış ölüm kaydı mevcut değildi.

Bakan Koca açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ölüm sayılarına ilişkin tartışmalara tepki göstermişti.

Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan Covid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalığın sadece korona olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir."