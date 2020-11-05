TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK, tüm idari para cezaları ve trafik borçları yapılandırılacak.
Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenecek.
Fatih Yaşlı
KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK ve trafik borçlarına yapılandırma
Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre, birçok başlıkta borçlar yapılandırılacak.
Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK, tüm idari para cezaları ve trafik borçları yapılandırılacak.
Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenecek.