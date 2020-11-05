KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK ve trafik borçlarına yapılandırma

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre, birçok başlıkta borçlar yapılandırılacak.

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK, tüm idari para cezaları ve trafik borçları yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenecek.