KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK ve trafik borçlarına yapılandırma

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, KYK, tüm idari para cezaları ve trafik borçları yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenecek.