KDV indirimi kimlere yapıldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi alanda Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine gidildiğini açıkladı.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, koronavirüsün ekonomiye olan etkilerini azaltmak için atılan adımla yıl sonuna kadar indirimin geçerli olacağı sektörler belirlendi. Buna göre belirlenen tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak.

Albayrak sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.İş yeri kira stopajını %20’den %10’a, Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik.Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik.Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun."

KDV indirimi hangi alanları kapsıyor?

Bu sektör ve işkolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç şu faaliyetler de yararlanacak: “Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

Turizm patronları AKP korumasında

Koronavirüs bahane edilerek patronlara hergün yeni bir "kıyak" yapılırken, emekçilere yönelik ücretsiz izin dayatması, keyfi işten çıkarma, ağır mobbingle koşulları sürüyor. Geçtiğimiz dönemde turizm sektöründe de tam anlamıyla bir işçi kıyımı yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek henüz Mayıs ayındayken yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle sadece Antalya'da turizm sektöründe 125 bin kişinin işinden olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan Berat Albayrak'ın açıkladığı kararla turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1’e indirildi. Sinema ve tiyatrolar için uzun süre adım atmayan AKP, tatil sezonunun açılmasıyla turizm patronlarını bir kez daha kurtardı.

Görüştüğümüz bazı otel çalışanları KDV indiriminin ardından otel fiyatlarında pek bir değişiklik yapılmama yönünde karar alındığını dile getirdi.

Dolayısıyla indirimin hizmet bedeline büyük oranda yansıtılmayacağı ihtimali düşünülürse tüketicinin bu indiriminden faydalanması da zor görünüyor.