KDP'den KCK'ye: PKK savaşamıyor ve sürekli kaçıyorsa bunda KDP'nin suçu yok

TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinde bulunan PKK kontrolündeki Gare'ye yönelik operasyonu KCK ile KDP arasında gerilime konu oldu.

KCK, operasyona KDP'nin izin verdiğini, operasyona Hulusi Akar'ın bölgeye ziyaretinin ardından başlandığını belirtirken, KDP'den verilen yanıtta "PKK savaşamıyor ve sürekli kaçıyorsa bunda KDP’nin suçu yok. Bu temelsiz iddialarından artık vazgeçsinler" ifadesi kullanıldı.

KCK: KDP'nin izni olmadan mümkün değil

KCK tarafından yapılan açıklamalarda Barzani'nin operasyona destek verdiği belirtilirken, "Kuşkusuz karadan bir işgal harekatının gerçekleşmesi KDP’nin izni, onayı ya da desteği olmadan mümkün değildir. Saldırının gerçekleştiği gün Mesrur Barzani işgale karşı çıkacağına, yine gerillayı suçlaması; bu işgale nasıl bir meşruiyet kazandırdığını göstermektedir. Zaten iki-üç aydır gerilla alanları KDP’ye bağlı askeri güçler tarafından kuşatılmıştı. Türk devletinin saldırısı böyle kuşatma ortamında gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamada operasyonunun Hulusi Akar'ın Erbil ziyaretinin sonrasında geldiği ifade edildi.

KDP'den yanıt

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, KCK’nin “Gare’ye operasyon KDP’nin onayı olmadan mümkün değil” açıklamasına tepki gösterdi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Muhammed, “Gerçek olan şu ki, Türkiye ordusu eliyle savaşı Kürdistan Bölgesi toprakları içerisine çeken, kaos, kargaşa ve istikrarsızlığa neden olan PKK’nin kendisidir. PKK Türkiye toprakları içerisinde savaşmıyor, sürekli kaçıp başkalarını da peşinden çekiyorsa bunda KDP’nin suçu nedir?" dedi.

Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar vurguluyorum; KDP’nin bu savaşla bir ilişkisi yoktur ve savaşıp savaşmamak konusunda PKK’nin önünde durmamıştır. Savaşamıyor ve sürekli kaçıyorsa bunda KDP’nin suçu yoktur. Dolayısıyla bu temelsiz iddialarından artık vazgeçsinler. Kendileri de çok iyi biliyor ki KDP gerçekten bu savaşa bulaşmış olsaydı PKK’nin durumu çok daha kötü olurdu.”

'En iyi çözüm PKK'nin Kürdistan Bölgesi'nin yakasından düşmesi'

KDP Sözcüsü açıklamasının sonunda, “Bizce en iyi çözüm PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin yakasından düşmesi, bir daha da istikrarsızlık ve vatandaşlarımızın hayatının alt üst olmasına sebep olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Kalın'dan 'Sincar' açıklaması

Bölgedeki operasyonlara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sincar" sorusuna, "Kendi topraklarımıza dönük terör saldırılarını ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, onların kanı yerde kalmayacak. Biz bu mücadeleyi bayrağımız için veriyoruz. Tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Irak makamlarıyla istişarelerle operasyonlar değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılır. TSK buna yönelik gerekli adımları atıyor. Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye için olası durumlar yaşanabilir" yanıtını verdi.

MSB'den açıklama: Kara unsurları indirildi, dost ve müttefiklerle birlikte...

Gara bölgesinde başlatılan operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir.

40’tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir.

İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

'Dost ve müttefiklerimizle koordine ederek'

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.