KDHC yeni kalkınma planı için ocakta Parti Kongresi'ni toplayacak

KDHC'de yeni beş yıllık kalkınma planı oluşturmak üzere ocak ayında Parti Kongresini toplama kararı alındı.

KDHC resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, ülke lideri Kim Jong-Un başkanlığında toplanan İşçi Partisi Merkez Komitesi ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Ajansta yer alan duyuruda, ekonominin iç ve dış etkenlerden ve "beklenmedik zorluklardan" dolayı duraklama yaşadığı, ekonomik hedeflerin bu nedenlerden dolayı askıya alındığı ve insanların yaşam standartlarının beklendiği ölçüde gelişmediği kaydedildi.

Duyuruda, "son 5 yıldan alınan dersler ve edinilen tecrübeler doğrultusunda" İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'nin Ocak 2021'de gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.