KDHC: ABD zaman kazanmak için giriştiği ucuz oyunları bırakmalı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), ABD’de Joe Biden yönetiminin Pyongyang ile temas girişimlerini, Washington’un zaman kazanmak ve kamuoyu yaratmak için giriştiği “ucuz oyunlar” diye niteledi.

KDHC Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile herhangi bir temas için önce Washington’un düşmanca politikalarına bir son vermesi gerektiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan Choe Son Hui “ABD bizimle Şubat ayı ortasından beri New York da dahil çeşitli kanallardan temas kurmaya çalıştı. Son olarak çeşitli kanallardan e-postalar ve telefon mesajları göndererek bizimle temas talep etti. Hatta ortak askeri tatbikatın öncesindeki akşam da talebine üçüncü bir ülke üzerinden yanıt vermemizi istirham eden bir mesaj gönderdi” dedi.

Zaman kazanma oyunu olarak nitelediği ABD'nin bu girişimlerine yanıt vermeye gerek duymadıklarını belirten Choe Son Hui, “ABD KDHC'ye yönelik düşmanca politikasından geri dönmediği sürece KDHC ile ABD arasında herhangi bir temas ve diyalogun mümkün olmayacağına ilişkin duruşumuzu daha önce beyan etmiştik. Bu nedenle ABD’nin bu türden girişimlerini gelecekte de görmezden geleceğiz” ifadesini kullandı.

'ABD küstahça tutumunu koruyor'

Herhangi bir diyalog için iki tarafın da eşit temelde konuşacağı bir atmosferin yaratılması gerektiğini vurgulayan Choe Son Hui, “Ama yeni yönetimin gelişinden beri ABD’den duyulan sadece ‘Kuzey Kore’den tehdit’ delice teorisi ve ‘nükleerden tam arındırma’ hakkındaki temelsiz söylem” diye belirtti.

Beyaz Saray’ın, ABD Dışişleri, Hazine ve Adalet bakanlıklarının yaptıkları açıklamalardaki “Kuzey Kore’yi caydırma” konusunda büyük endişeleri olduğu, ek yaptırım ve diplomatik tedbirler için ne gibi araçları kullacakları gibi söylemlerini hatırlatan Choe Son Hui, “Bize karşı uluslararası konferans toplayarak, ‘ortak alarm’ açıklayarak ve bize karşı ithamlarda bulunarak küstahça tutumlarını korudular” dedi.

ABD ordusunun el altından KDHC’ye karşı askeri tehditlerine devam ettiği, casusluk eylemlerine giriştiği ve KDHC’yi hedef alan saldırı niyetli ortak askeri tatbikatlarına açıkça başladığı belirtilen açıklamada “Öyle görünüyor ki ABD inatla KDHC’yi suçlama alışkanlığını henüz bırakmamış. Salgına karşı aldığımız tedbirlerden söz ederken bile bunların ‘insani yardımları’ engellediği gibi pervasız sözler sarf ettiler” denildi.

Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Japonya ve Güney Kore’yi ziyaretinin son gününde geldi. Blinken bugün sona erecek Asya ziyareti sonrası Alaska’da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşecek.

Blinken’in Japonya ziyaretindeki KDHC’ye karşı "daha baskıcı tedbirler"in yolda olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan açıklamada, ABD’li bakanın Güney Kore’de "hangi saçma söylemleriyle dünyayı şaşırtacağı"nın da merak edildiği belirtildi.

'Güce güçle, iyi niyete iyi niyetle karşılık vereceğiz'

Açıklamada “Eğer ABD bir kez de olsa yüz yüze oturup görüşmeyi çok istiyorsa kötü alışkanlığını bir yana bırakmalı ve başlangıçtan itibaren düzgün bir tutum benimsemeli. ABD’deki yeni rejimin iştigal ettiği tüm hastalıklı işleri takip edeceğiz. Bu, KDHC ile ABD arasındaki temasın zaman kazanmanın ve kamuoyu yaratmanın aracı olarak kullanmaya çalışılması ucuz oyunu bırakılsa iyi olur. Yeni değişim ve yeni çağları kabul etmeye ve hissetmeye hazır olmayan ABD ile görüşmek sadece zaman kaybı olacaktır. Şunu netleştirelim ki (ABD’ye) Singapur ve Hanoi’de olduğu türden fırsatlar vermeyeceğiz. ABD’ye onun çok hoşlandığı yaptırımlar düzeyinde yanıt vermeye hazırız. Bize yönelik devam eden düşmanca politikası karşısında ne yapabileceğimizi düşünmesi iyi olur. ABD’ye güce karşı güç, iyi niyete karşı iyi niyet ilkesiyle karşı koyacağımızı netleştirmiş bulunuyoruz” denildi.