KÇÖ'yle ilgili uygunsuzluklardan bakanlık sorumlu olmayacak

Torba yasa adı verilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis'te kabul edildi.

Patronlara teşvikin devamı niteliğinde olan torba yasanın 14. maddesine göre, bakanlık ve kurum görevlileri, patronların kısa çalışma ödeneği başvurularıyla ilgili sorunlardan sorumlu olmayacak.

Düzenlemelerle ilgili görüşlerine başvurduğumuz soL yazarı ve sendika uzmanı Alpaslan Savaş, kısa çalışma ödeneğinin pandemi öncesinde her durumda alınamadığını, ancak pandeminin ardından yapılan düzenlemeyle artık her şekilde alınabildiğine işaret etti.

Savaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kısa çalışma ödeneği her durumda alınamıyordu. Pandeminin ardından düzenleme yapıldı ve 'salgın nedeniyle' denilerek artık alınabiliyor. Devlet, başvuru yapan patrona inceleyip bir şey söylemeli ancak devlet, inceleme yapmak yerine her iş yerine kısa çalışma ödeneği verip arkadan 'Kontrolünü yaparız' dedi.

Yasanın 14. maddesi, başvurusu onaylanıp ödeme de alan ama sonradan uygunsuzluk ortaya çıkan işverenler hakkında yapılan işlemlerden kamu kurum ve personelinin sorumlu olmayacağını söylüyor.

Bu, 'Fazladan ödeme yapılmışsa geri almam, silerim' anlamına geliyor.

10 ve 11. maddede de kısa çalışma ödeneğini alma süresini uzatmış oldular."