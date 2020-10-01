Kazımi'den diplomatlara saldırıya karşı güvence

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Washington’un saldırılar nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısında bulunmasının ardından, üst düzey 25 diplomata, yabancı misyon binalarını koruyacaklarını ve sadece devletin elinde silah olmasını sağlayacaklarını söyledi.

İki Iraklı yetkili ile iki Batılı diplomatın, ABD’nin diplomatlarını ülkeden çekme hazırlıklarının başladığını söylemesinin ardından Irak Başbakanı Kazımi, 25 büyükelçi ve maslahatgüzar ile bir araya geldi. Kazımi toplantıda Irak’ın hukukun üstünlüğünü tesis etmek, ağır silahlara sadece devletin sahip olabilmesini sağlamak, yabancı misyonları ve diplomatik binaları korumak için çalıştığını belirterek, ''Yabancı misyonlara saldırı düzenleyen kişiler Irak’ı istikrarsızlaştırmaya ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerini sabote etmeye çalışıyorlar'' diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan roket saldırılarında ve ABD öncülüğündeki koalisyona malzeme taşıyan konvoylara yönelik bombalı eylemlerde artış yaşanmış, yola yerleştirilmiş el yapımı bir bomba Bağdat’taki bir İngiliz konvoyunu vurmuştu.

Irak ordusuysa Iraklı milisler tarafından ateşlenen ve Bağdat havaalanını hedef alan iki roketin bir eve isabet etmesi sonucunda üç çocuk ve iki kadının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kazımi, bu saldırıların sadece yabancı misyonları hedef almakla kalmadığını, aynı zamanda aralarında çocukların da bulunduğu masum sivillere de zarar verdiğini belirtirken, aralarında ABD Büyükelçisinin de olduğu 25 diplomat ortak bir açıklama yayımladı. Toplantıda Kazımi'ye Irak’taki diplomatik yerleşkelere düzenlenen saldırıların sayı ve sofistikasyonundaki artıştan duydukları derin kaygıyı ifade ettiklerini belirten diplomatlar, Başbakan’ın ve hükümetinin konuyla ilgili attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını kaydettiler.