'Kazı Sonuçları' sergisi NHKM'de

Sanatçı Safiye Başar, “Kazı Sonuçları” adlı sergisinde, Beşiktaş 114 ve 115 nolu parselde yapılan kazıda ele geçirilen seramik buluntulara ve buluntuların konservasyon sürecine odaklanıyor. 20. yüzyılın başlarına tarihlenen fotografik kadın imgelerinin yer aldığı bu seramikler, kazının gizemini koruyan en önemli parçaları.

Yine aynı bölgede ele geçirilen bir seramik yüzey üzerindeki fotoğraf makinası imgesi ile cam filimler, kazı bölgesinin bir fotoğrafhane olarak kullanılmış olabileceği görüşünü güçlendiriyor. Bu doğrultuda yapılan arşiv taramasında 8 Kânun-i Sani/ Ocak, 1921 tarihli Kadınlar Dünyası Dergisi, Havadis-i Dünya bölümünde Yıldız bölgesinde Naciye Hanım tarafından açılan Türk Kadınlar Fotoğrafhanesi haberine ulaşıldı.

Arkeoloji yıkıcıdır, kazı sürecinde ele geçirilen buluntular hakikatin üzerini kazımamıza, nesneler ve bağlamlar arasında yeni ilişkiler kurmamıza neden olabilir. Başar, Naciye Hanıma ithaf ettiği sergide, bilinenin ve ön kabullerin aksine bu coğrafyada kadının yaşamın her alanında var olma mücadelesi sürdürdüğünü, yüzyıllık bir zaman kayması yaratarak altını çiziyor.

Safiye Başar’ın Kazı sonuçları adlı sergisi 27 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde 13:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Safiye Başar

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Safiye Başar, halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında sanatsal çalışmalarda sürdüren Başar’ın sekiz kişisel ve çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde karma sergileri bulunmaktadır. Erken dönem çalışmalarında Anadolu ve Mezopotamya mitolojisine ait kavramlar üzerinde duran Başar, bir dönem yaşadığı coğrafyanın fiziksel dokusundan yararlandığı seramik heykellerinde kutsal su, kutsal dağ gibi kavramları ele almıştır. Son dönem çalışmalarında ise kadın, çevre ve endüstriyel miras eksenli toplumsal sorunlar öne çıkmaktadır. Başar, ‘‘Kadına Dair’’ çalışma dizisinde Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm kadınların ortak sorunlarına, seramik malzemenin dili üzerinden işaret eder. ‘‘Hakikati Aralamak’’ serisinde ise erken cumhuriyet dönemi girişimi olan Yarımca Porselen Fabrikası kalıntıları üzerinden bir toplumsal bellek okuması gerçekleştirir. Sanatsal ifade alanını seramik malzemenin fiziksel özellikleri ve tarihsel bağlamıyla oynayarak güçlendirmeye, genişletmeye çalışır. Başar’ın, seramik heykelleri yanında, seramik malzemenin dilini video ile birleştirdiği çalışmaları, hazır nesne kullandığı düzenlemeleri de bulunmaktadır.