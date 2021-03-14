Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'de su ve kanalizasyon idaresinin çalışması sırasında bariyerleri aşan bir otomobil, çalışma yapılan kanaldaki işçinin üzerine düştü. 53 yaşındaki Ahmet Baykan adlı belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı. Bu sırada bir otomobil bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü.

Otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren işçi Ahmet Baykan'ın cansız bedeni gelen ekiplerce kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.