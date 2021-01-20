Kazdağları'nda rehabilite kararı: 'Mücadelenin kazanımıdır'

Çanakkale`nin tek içme ve sulama kaynağı Atikhisar Su Havzası`nda Kanadalı Alamos Gold`un iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş. tarafından yürütülen siyanürlü altın madeni işletmesi ruhsatı 27 Ekim 2020 tarihinde bitmiş, şirketin ruhsatı yenilenmemişti.

Çevre örgütleri tarafından sahanın durumu ile ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü`nün cevaplaması istemi ile dilekçe verilmişti. Müdürlük tarafından Doğu Biga Madencilik adına verilmiş izinlerin 27.10.2020 tarihinde geri teslim alınarak izin iptallerinin yapıldığı belirtilen cevapta; "İzin sahalarına ait bölgeleri rehabilitasyon eylem planı kapsamında tekrar doğaya kazandırılmak için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Bilgilerinize sunulur" ifadelerine yer verilmişti.

Kazdağları Dayanışması konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili mercilerden resmi açıklama talep edilirken, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Proje alanının maden alanı statüsünden çıkartılarak en kısa zamanda ekolojik ve bilimsel yöntemlerle rehabilite edilerek sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi istendi.

'Şirket, işgalci konumda varlığını bir yıl daha sürdürdü'

Çanakkale Olay'dan Eren Aşnaz'ın haberine göre, Kazdağları Dayanışması tarafından yapılan açıklamada; "Kazdağları`nda metalik madencilik projelerine karşı yıllardır mücadele edilmiş ve projelerin çoğunun durdurulması başarılmıştır. Kanadalı Alamos Gold`un (%100 iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.`nin) Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artış ve Zenginleştirme Projesi`ne karşı uzun süredir verilen mücadelenin de son iki yıldır yoğunlaşması, Su ve Vicdan Nöbeti, 425 gün süren çadırlı direniş ve bu mücadelenin ulusal ve uluslararası ölçekte destek bulması ile şirketin 13 Ekim 2019 tarihinde dolan İR: 82225 sayılı ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uzatılamadı. Ruhsat bitim tarihinden bu yana şirket geçerli maden ruhsatı olmamasına rağmen orman izinleri ile alanda işgalci konumda varlığını bir yıl daha sürdürdü. 27 Ekim 2020 tarihinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile şirket arasında alanın tekrar Orman Bölge Müdürlüğü`ne tahsis edilmesi için protokol yapıldığı bilgisi basına yansıdı ancak protokolün detayları tüm taleplerimize rağmen kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu süreçte şirket ruhsat hukukunun devam ettiği ve Kirazlı Altın Madeni Projesinden vazgeçmediği doğrultusunda açıklamalarda bulundu" denildi.

'Rehabilitasyon aşamasına gelinmiş olması çok sevindiricidir'

Nöbet boyunca ciddi baskıların yaşandığı belirtilen açıklamada; "Su ve Vicdan nöbeti ve çadırlı direniş sırasında mülki idarenin baskısı ve toplamda 650 bin TL üzerinde idari para cezaları ile karşılaşıldı ve direnişin yıl dönümünde polisin müdahalesi ile gözaltılar yaşandı, mücadele eden yaşam savunucularına davalar ve soruşturmalar açıldı. Tüm bu baskılar mücadeleyi yıldıramadı. Çanakkale Olay Gazetesinde yer alan bir haberde, CİMER aracılığıyla yapmış olunan bir bireysel başvuruya Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu alanla ilgili izinleri 20.10.2020 tarihinde geri aldığı ve iptal ettiği ve "Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı" doğrultusunda rehabilitasyon çalışmalarına devam edildiği bilgisi yer almaktadır. Rehabilitasyon aşamasına gelinmiş olması çok sevindiricidir ve bu durum bugüne kadar yıllardır verilmiş ve hala verilmekte olan mücadelenin kazanımıdır" ifadesi kullanıldı.

'Hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır'

Ruhsat iptaline rağmen şirketin alanda varlığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada; "CİMER yanıtı üzerine mevcut durumu ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde görmek amacıyla 18.01.2021 tarihinde proje alanına gidildiğinde, şirketin güvenlik görevlileri ile, işçilerle ve bazı araçlarla karşılaşılmış, her hangi bir rehabilitasyon çalışmasının olmadığı ve alanın yine tel örgülerle çevrili olduğu görülmüştür. Dönüşte kolluk kuvveti ile karşılaşılmış, GBT sorgulamasına maruz kalınmıştır. Bu durum üzerine tutanak tutulmuş ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu aşamada, süreç hakkında ilgili kamu kurumlarından ve Çanakkale Valiliğinden hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır. Bu durumu endişe ile karşılıyoruz. Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için aşağıdaki sorularımız doğrultusunda en kısa zamanda ilgili kurumlardan resmi açıklama yapılmasını talep ediyoruz: 1. Doğu Biga Madencilik A.Ş.`nin ruhsat hukuku ne aşamadadır? 2. Söz konusu alan maden alanı olmaktan tamamen çıkartılmış mıdır? Yeniden ihale edilme olasılığı var mıdır? 3. Şirket ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolün içeriği nedir? 4. Şirketin ilgili Bakanlıklara sunduğu herhangi bir rehabilitasyon planı var mıdır? Bu amaçla firmaya herhangi bir süre verilmiş midir? Rehabilitasyon işlemi hangi kurumlarca izlenecek ve denetlenecektir? 5. Şirket alandan tam anlamı ile ne zaman tahliye edilecektir?" denildi.

'Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz'

Açıklamada son olarak; "Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik A.Ş.`nin) tüm iş makinaları ve personeli ile birlikte alandan acilen tahliye edilmesini, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Proje alanının maden alanı statüsünden çıkartılarak en kısa zamanda ekolojik ve bilimsel yöntemlerle rehabilite edilmesini ve bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mücadelenin başarılı olmasında ve bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm yaşam savunucusu örgütlere, kurumlara, bireylere, mücadeleyi destekleyen herkese bir kez daha çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.