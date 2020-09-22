Kazdağları'nda nöbet tutanlara baskın: Gözaltılar var

Kazdağları'nda savunmak için bölgede bir süredir nöbet tutan yurttaşlar sabah saatlerinde jandarma baskını sonucu gözaltına alındı.

Jandarmanın görüntü almayı engellemeye açlıştığı bölgede, 4 kişinin gözaltına alındığı ve karakola götürüldükten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nöbet tutan çevreciler, eşyalarının da topladığını ve alanı alınmadıklarını, işmakinelerinin bölgeye geldiğini belirtti.

425 gündür yaşam nöbeti tuttuğumuz alana iş makinalarıyla girdiler! Sığındığımız metruk binayı yıkıyorlar!

Özel eşyalarımıza el koydular ve bizleri alana sokmuyorlar! Baskılar bizi yıldıramayacak! Nöbetimiz devam edecek! #KazdağlarınıSavun pic.twitter.com/6MzV2aVl4R