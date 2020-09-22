Kazdağları'nda nöbet tutanlara baskın: Gözaltılar var

Kazdağları'nda nöbet tutanlara sabah saatlerinde jandarma baskını yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Kazdağları'nda savunmak için bölgede bir süredir nöbet tutan yurttaşlar sabah saatlerinde jandarma baskını sonucu gözaltına alındı.

Jandarmanın görüntü almayı engellemeye açlıştığı bölgede, 4 kişinin gözaltına alındığı ve karakola götürüldükten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nöbet tutan çevreciler, eşyalarının da topladığını ve alanı alınmadıklarını, işmakinelerinin bölgeye geldiğini belirtti.

Cengiz Holding’in Kazdağları'ndaki Halilağa Bakır Madeni Projesi’yle ilgili yapılması planlanan ÇED toplantısına yurttaşlar izin vermemişti.

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