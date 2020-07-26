Kazdağları direnişinin yıldönümünde eyleme polis müdahalesi: Gözaltılar var

Çanakkale’de Kazdağları’nda Alamos Gold şirketinin siyanürlü altın madeni projesi ile yüzbinlerce ağacı katletmesine karşı direnişin yıldönümünde Çanakkale’de yapılmak istenen basın açıklaması engellendi. İstanbul’dan Çanakkale’deki açıklamaya katılmak üzere giden araçlar da Gelibolu'ya kilometrelerce uzaklıkta durduruldu, çevrecilerin kente girişine izin verilmedi.

Kazdağları direnişinin birinci yıldönümünde dün akşam saatlerinde Çanakkale il merkezinde Golf Çay Bahçesi önünde basın açıklaması yapmak isteyenlere polis engel oldu. 20’ye yakın kişi çay bahçesi içinde gözaltına alınırken, çay bahçesinde bulunan masa ve sandalyeler de dağıldı. Eyleme, Çanakkale Valiliği’nin aldığı eylem yasağı kararı gerekçe gösterildi. Polis ekiplerinin kötü muameleyle yaptıkları gözaltı işlemi, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.

İstanbul’dan Kazdağları’ndaki direnişinin yıldönümündeki basın açıklamasında katılmak üzere otobüslerle ve araçlarıyla yola çıkan doğa dostları da Gelibolu’ya 6 km kala durduruldu. Araçtakilerden bazıları darp edilerek gözaltına alınmak istendi.

Bugün Kadıköy'deki eyleme çağrı

İstanbul'dan Çanakkale'ye giden yurttaşlar kente alınmadı. Saatlerce bekletilen doğa dostları darp edildi.

Jandarma tarafından durdurulan gruptakiler saatlerce bekletildikten sonra gece saatlerinde yaptıkları basın açıklamasında “Türkiye’nin akciğerleri olan Kazdağları sermayenin çıkarları için yok edilmek isteniyor. Ve bugün bunun olmaması için toplanan biz bugün burada saatlerce aç susuz tutulduk, darp edildik. Buradan kamuoyuna sesleniyoruz: Kaz Dağları sizin geleceğiniz, çocuklarınızın geleceği, yaşamı. Altından daha değerlidir çocuklarınızın geleceği. Biz şimdi İstanbul’a geri dönüyoruz. Bizi Çanakkale’ye almadılar. Kazdağları’nın çığlığını duyurmak için yarın hepinizi yarın saat 19.30’da Kadıköy İskele’de Atatürk büstünün önüne bekliyoruz. Hep birlikte buradaki hukuksuzluğun, ihanetin hesabını sormaya çağırıyoruz” denildi.