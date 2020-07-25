Kazdağları Direnişi’nin yıldönümünde Çanakkale Valiliği'nden eylem yasağı

Çanakkale Valiliği 31 temmuz 00.00’a kadar eylem, gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığını duyurdu. Karar, Kanadalı şirket Alamos Gold ve yerli ortağı Doğu Biga Madencilik'e karşı başlayan Kazdağları Direnişi’nin yıldönümü öncesine denk geliyor.

Valilik yasak kararına gerekçe olarak ise koronavirüs pandemisini ve 7 Temmuz günü Gelibolu Yarımadası’nda çıkan yangını öne sürdü.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "yedi gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Protesto Eylemi, Basın Açıklamaları, Stant Kurma, Bildiri Dağıtımı, Toplu Karşılama ve uğurlama etkinlikleri vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin" yasaklandığı duyuruldu.