Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü"ne ilişkin kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, kanunun, "ülkede savaş durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler" için geçerli olmayacağı da belirtildi.

Ülkede 2003'ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.