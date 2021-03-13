Kazakistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 4 ölü 2 yaralı

Kazakistan'da AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağı inmeye çalışırken yere çakıldı.

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Kazakistan'da Antonov AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı.

Düşen uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Uçağın Kazak Ulusal Güvenlik Komitesi'ne ait olduğu belirtildi.

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