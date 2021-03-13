Kazakistan'da Antonov AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı.
Düşen uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Uçağın Kazak Ulusal Güvenlik Komitesi'ne ait olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kazakistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 4 ölü 2 yaralı
Kazakistan'da AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağı inmeye çalışırken yere çakıldı.
Dış Haberler
Kazakistan'da Antonov AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına iniş yaptığı sırada düştüğü açıklandı.
Düşen uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Uçağın Kazak Ulusal Güvenlik Komitesi'ne ait olduğu belirtildi.