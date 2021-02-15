Kazakistan yerli üretim Sputnik V aşısını tescilledi

Kazakistan Hükümeti'nin koronavirüsle mücadele için kurduğu komisyon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Karaganda İlaç Kompleksi tarafından üretilen Sputnik V aşısını tescillediklerini duyurdu.

Kazakistan, 1 Şubat'ta Sputnik V aşısıyla nüfusunu Covid-19'a karşı aşılamaya başlamıştı. Artık ülke aynı aşının yerel üretilmiş halini de kullanmaya başlayacak.

TASS'ın aktardığına göre açıklamada "Karaganda İlaç Kompleksi, Gam-COVID-Vac koronavirüs aşısının (Sputnik V) Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında tecil prosedürünü tamamladı" denildi.

15 Şubat'tan itibaren Kazakistan, yerel olarak üretilen Sputnik V aşısını kullanmayı planlıyor. Hükümet, 2021'in ikinci çeyreğinde, şu anda klinik denemelerin üçüncü aşamasından geçen Kazakistan tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı QazCovid-In ile aşılamaya başlamayı planlıyor.