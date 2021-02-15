Kazakistan yerli üretim Sputnik V aşısını tescilledi

Rusya menşeli aşıyla nüfusunu aşılamaya başlayan Kazakistan, aynı aşının yerli üretimini de kullanmaya başlayacak.

Haber Merkezi

Kazakistan Hükümeti'nin koronavirüsle mücadele için kurduğu komisyon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Karaganda İlaç Kompleksi tarafından üretilen Sputnik V aşısını tescillediklerini duyurdu.

Kazakistan, 1 Şubat'ta Sputnik V aşısıyla nüfusunu Covid-19'a karşı aşılamaya başlamıştı. Artık ülke aynı aşının yerel üretilmiş halini de kullanmaya başlayacak.

TASS'ın aktardığına göre açıklamada "Karaganda İlaç Kompleksi, Gam-COVID-Vac koronavirüs aşısının (Sputnik V) Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında tecil prosedürünü tamamladı" denildi.

15 Şubat'tan itibaren Kazakistan, yerel olarak üretilen Sputnik V aşısını kullanmayı planlıyor. Hükümet, 2021'in ikinci çeyreğinde, şu anda klinik denemelerin üçüncü aşamasından geçen Kazakistan tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı QazCovid-In ile aşılamaya başlamayı planlıyor.

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