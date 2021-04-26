Kazakistan yerli Covid-19 aşısını kullanmaya başladı

Kazakistan Covid-19’a karşı yerli aşı QazVak'ı kullanmaya başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a, başkent Nur Sultan’da QazVak’ın ilk dozu yapıldı.

Aşılamanın ardından açıklama yapan Tsoy, Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen QazVak’ın ilk aşamada 50 bin dozunun üretilerek bölgelere dağıtıldığını bildirdi.

Aşının doz kapasitesinin artırılması için çeşitli üretim tesisleri ile görüştüklerini kaydeden Tsoy, Türkiyeli üreticilerle de görüştüklerini söyledi.

Daha önce Kazakistan Sağlık Bakanlığı, yerli aşı QazVak’ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve güvenliğinin kanıtlandığını açıklamıştı.