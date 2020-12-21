Kazakistan Sputnik V koronavirüs aşısı üretimine başladı

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın yerel olarak üretilen Sputnik V aşısıyla Covid-19'a karşı toplu aşılamaya başlayacağını söyledi.

Marmin, "Kazakistan'da üretilen Sputnik V aşısı ile toplu aşılama Şubat 2021'de başlanacak. Öncelikle sağlık personeli, öğretmenler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, halk sağlığı kurumlarında çalışanlar ve kronik hastalıklardan muzdarip yüksek riskli grupların üyeleri aşılanacak. Aşı gönüllü olacak" dedi.

Sputnik V'in şu anda Rusya'nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela'da 3. aşama denemeleri devam ediyor.