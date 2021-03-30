Kaz Dağları'nı yağmalayan şirketin müdürüne: Kirazlı’yı terk edin

Kaz Dağları’nda altın çıkarmak için yüzbinlerce ağacı katleden Alamos Gold’un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Şentürk için "Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor" dedi.

Alamos Gold’un 2009’da aldığı ve 13 Ekim 2009’da başlayan ruhsat hukuku 13 Ekim 2019’da bittiğini belirten dernek, "Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz" söyleminin de doğru olmadığını dile getirdi. Derneğin açıklamasında şöyle denildi:

'60 yıllık ruhsat hukuku yalan'

"Maden Kanunu’nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı-temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri yapılamaz. Temdit sürecinin hâlâ devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. 'Bizim 60 yıllık ruhsat hukukumuz var' iddiası da kocaman bir yalandır. Ruhsatlar 10 yıllık sürelerle en fazla 6 kez verilebilir ve bu süreyi kullanıp kullanmamak, uzatıp uzatmamak tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uhdesindedir. Şirketin Bakanlığın yetkisini kendi hakları gibi görmesi pervasızlıklarında geldiği noktayı göstermektedir.

'Şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir'

"Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerini iptal edilmiştir. Alan artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesindedir. İş Makinalarını tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Konteynerler 13 Ekim 2021’i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir."

Dernek ayrıca "Kazdağları, en fazla 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilemez. Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyor, kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" diyerek, madencilik projelerine karşı verdikleri mücadelenin süreceğini duyurdu.

Açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen kamuoyuna açıklaması gerektiği belirtilerek, Kirazlı’nın acilen rehabilite edilmesi çağrısı yapıldı.