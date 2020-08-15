Kaz Dağları’nda ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1’inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır” denildi.

Belirlenen mesire yerlerinde ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklama ile özellikle Kazdağları’ndaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar da yasaklanmış oldu.