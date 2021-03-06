Kayyum rektöre üçüncü yardımcı geldi: Yine AKP hamlesi...

Kayyum rektör Melih Bulu, kendine üçüncü rektör yardımcısı olarak Makine Mühendisliği öğretim üyesi Fazıl Önder Sönmez’I atadı.

Fazıl Önder Sönmez Boğaziçi Mezunları Derneği’ne (BÜMED) AKP muadili olarak kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi. BURA’nın bir diğer Yüksek İstişare Kurulu üyesi ise AKP Merkez Karar ve Yönetim Üyesi İffet Polat.

Yine BURA, Melih Bulu’nun kayyum rektörlüğünü ilk tebrik eden kurumlar arasında.

Fazıl Önder Sönmez aynı zamanda Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) danışmanı.

Üçüncü rektör yardımcısının bu özellikleri AKP’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde kadrolaşma hamlesi olarak tepki çekiyor.