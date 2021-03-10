Kayyum rektör Melih Bulu'ya kötü haber: Hesap askıya alındı

Kayyum Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı.

Haber Merkezi

Boğaziçi'ne AKP tarafından kayyum olarak atanan Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Twitter hesabı askıya alındı.

Son günlerde Bulu'ya yapılan ziyaretlerin paylaşıldığı hesabın askıya alınma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

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