Boğaziçi'ne AKP tarafından kayyum olarak atanan Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Twitter hesabı askıya alındı.
Son günlerde Bulu'ya yapılan ziyaretlerin paylaşıldığı hesabın askıya alınma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kayyum rektör Melih Bulu'ya kötü haber: Hesap askıya alındı
Kayyum Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı.
Haber Merkezi
Boğaziçi'ne AKP tarafından kayyum olarak atanan Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Twitter hesabı askıya alındı.
Son günlerde Bulu'ya yapılan ziyaretlerin paylaşıldığı hesabın askıya alınma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.