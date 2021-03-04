Kayyum rektör Melih Bulu'dan öğrencilere 'uzaklaştırma' tehdidi

Kayyum Rektör Melih Bulu ‘rektörlük’ tabelası yerine ‘kayyumluk’ tabelası asan öğrencileri hedef aldı. Öğrenciler kayyumun tehdidine tepki gösterdi.

Disiplin yönetmeliği maddelerini astılar

“Rektörlük” tabelası üzerine yeniden yapıştırılan “Kayyumluk” yazıları bir kez daha söküldü. Güvenlik görevlileri bu kez tabelanın yanına disiplin yönetmeliğinden maddelerin yer aldığı bir kâğıt yapıştırdı.

Kâğıtta, belirlenen yerler dışına asılan afişlerin uyarı, izinsiz bildiri ve afiş dağıtımının kınama; izinsiz toplantıların ise uzaklaştırma ile cezalandırılacağı belirtildi, öğrenciler tehdit edildi.

Kayyum rektöre karşı eylemlerini sürdüren öğrenciler tarafından kullanılan “Boğaziçi Direnişi” isimli Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Dün kayyumluk yazısını yenilerken arkadaşlarımızı videoya çeken ve idari işlem başlatılacağını söyleyen güvenlik, bugün sabah da bu yazıyla gözdağı politikasını devam ettirdi” diyerek duruma tepki gösterildi.

Öğrencilerden dilekçe

Öte yandan akademisyenlerin her gün rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de “Hepimiz oradaydık” pankartı ile katılarak destek verdi. Akademisyenler ve öğrenciler açılan soruşturmalara tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada “Arkadaşlarımıza kayyumluk tarafından açılan soruşturmalara karşı kimsenin yalnız olmadığını haykırıyoruz! Bu korkutma, sindirme politikalarına karşı eylemlerimize devam ediyoruz” denildi.

Öğrenciler daha sonra hazırladıkları dilekçeleri rektörlüğe sundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yasal haklarımızı savunup bir soruşturma açılacaksa hepimize açılması gerektiğini belirttik” ifadesi kullanıldı.