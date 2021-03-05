Kayyum rektör Melih Bulu ile ilk işbirliği anlaşmasını yapanlar şaşırtmadı

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA – AmCham) heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin üniversitenin resmi hesabından yapılan paylaşımda "çeşitli alanlarda işbirlikleri geliştirilmesi konusunda prensipte anlaşıldı" denildi.

Anlaşmayı yapan dernek resmi sitesinde kendisini, "Ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş 'KAMU YARARINA HİZMET' veren bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, Amerika Birleşik Devletleri'nde; Washington, Chicago ve New York Temsilcilikleri ile faaliyet göstermektedir" ifadeleriyle tanıtırken, dernek yönetimi AKP'ye yakınlığıyla biliniyor.