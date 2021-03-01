Kayyum rektör Bulu Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne fizikçi yardımcısını müdür olarak atadı

Kayyum rektör göreve gelir gelmez, Boğaziçi teamüllerine aykırı olarak seçim yapılmadan Doç. Dr. Ali Coşkun’u SBE müdürü olarak atamış, ancak Ali Coşkun istifa etmesine rağmen istifasına bir ay boyunca yanıt alamamıştı.

Seçim komisyonu SBE’nde tekrar seçim organize etmiş ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz 201 oydan 197 oyu almıştı. Ancak bu seçim sonucuna rağmen kayyum rektör bu sabah fizikçi yardımcısını SBE’ye müdür vekili olarak atadı. Bu atamadan senato üyelerinin de sadece atama kararıyla bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin web sitesinin ana sayfasında yer alan BÜ Temel İlkeleri’nde ise şu madde bulunuyor: “III.A. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, emekçileri ve akademisyenleri ise kayyum rektörün seçim sonuçlarına itibar etmeden yaptığı bu atamaya karşı oldukça tepkili.

Kayyum rektör ise 201 oydan 197 oyun mobbing ile olduğunu iddia ederek ve seçime katılanların isim listesinin kendisine gönderilmediğini gerekçe göstererek seçimi gayrı meşru ilan ettiğini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine şu mail ile duyurdu:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin Değerli Öğretim Üyeleri,

Üniversitemizin yeni yönetimi olarak Üniversitemizin daha da iyi noktalara gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Pandeminin getirdiği olağanüstü şartlar sistemin normal işleyişine bazı engeller oluştursa da sizlerin desteği ve anlayışı ile problemlerimizi birlikte çözmek ilkesi ile ilerliyoruz.

Üniversitemizin demokratik ilkelere saygılı, şeffaf ve katılımcı duruşu hepimiz için olmazsa olmazdır. Bu sayede dünya üniversiteleri ile içinde bulunduğumuz yoğun rekabet ortamında daha üst basamaklara tırmanacağımızdan eminiz.

Bu kapsamda bir süredir Üniversitemizin üst yönetim ekibinin oluşturulmasına ilişkin kararlar almamız gerekmektedir. Bu kararları alırken bir taraftan atanacak yöneticinin alanında kabul gören bir kişi olması diğer taraftan da işini yönetim ekibi ile eşgüdüm içerisinde yapacak olması işlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bununla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) müdürü seçimiyle ilgili istenmeyen durumlar yaşandı.

12 Ekim 2020 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan tarafından SBE Müdürü Tercih Belirleme Komisyonu kuruldu. Fakat bu görev için aday çıkmaması yüzünden atama yapılamadı. Bunun üzerine BÜ Rektörü Melih Bulu, bu görevi Doç. Dr. Ali Coşkun’a teklif etti. Görevi kabul etmesi üzerine, Doç. Dr. Ali Coşkun 01.02.2021 tarihinde SBE müdürü olarak atandı. Ancak, yoğun olarak maruz kaldığı yıldırma ve sindirme süreci yüzünden sağlık durumunun kötüleşmesi onu görevi yapamaz duruma getirdi. Doç. Dr. Ali Coşkun’un istifasının 01.03.2021 tarihinde kabul edilmesiyle, SBE müdürlüğü makamı boşaldı.

Rektörlük makamına şifahi olarak bildirilen SBE müdürlüğü seçimi şu sebeplerle meşru değildir:

Birinci olarak, Doç Dr. Ali Coşkun’un görev süresinin bitmesine uzun süre kala ve Rektörlüğün bilgisi dışında bir süreç yürütüldü. İkinci olarak, rektörlük tarafından tercih belirleme komisyonu kurulmadı. Üçüncü olarak, tek bir aday çıktı ve bazı profesörler, bölüm başkanları ve dekanlar tarafından bu isme oy verilmesi telkin edildi. Akademik yükseltmelerde karar alıcı olanların seçim sürecini bu şekilde yönlendirmesi, Rektörlük tarafından öğretim üyelerinin serbest iradesine baskı olarak değerlendirildi. Dördüncü olarak, seçim sonucu şifahi olarak Rektörlüğe bildirildi, tutanak teslim edilmedi. Dolayısıyla, Rektörlük oy kullananların kim olduğunu, böyle bir seçimde oy kullanma ehliyetine sahip olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi değildir.

Yaşanan bu süreç, oy verilerek yapılacak temayül yoklamalarını demokratik olmayan bir noktaya getirmiştir. Bu çerçevede üniversitemizde akademik yöneticilik poziyonlarına aday olabilme ile ilgili ortam normalleşene kadar bu pozisyonlara vekâleten rektörlük tarafından atama yapılacaktır. Süreçler, hepimizin kabul edebileceği, “mobbing” ortamının kalktığı noktada Boğaziçi kültürüne uygun şekilde ilerleyecektir.

Boğaziçi Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyelerine Saygıyla duyurulur,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü"