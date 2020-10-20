Kayyum itfaiye bütçesinden 4 milyonu Kuran kurslarına aktardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan ve atanmış memurlardan oluşturulan Belediye Meclisi, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2020 yılı programını sürdürebilmesi için ek ödenek talebini görüştü.

Belediye Meclisi, İtfaiye ve Koordinasyon Merkezleri Yapım Projeleri harcama kaleminden 4 milyon TL alınarak, Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerinde Yatılı Kız Kuran Kursu Yapım Projesi’ne aktarılmasını karar altına aldı. Kararlar Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alındı.

Mezopotompa Ajansı’nın aktardığına göre, kayyum tarafından feshedilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıza Barut, kadın ve çocuklar için ayrılan bütçenin Fen İşleri Daire Başkanlığı’na aktarılmasını, kadın ve çocukların belediye tarafından yok sayılması anlamına geldiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ayrılan bütçeden 4 milyon TL’nin Silvan, Bismil ve Ergani’deki Kız Yatılı Kuran Kursu Projesi’ne ayrılmasına tepki gösteren Barut şöyle konuştu:

'Afet olursa Diyanet İşleri mi müdahale edecek?'

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçe birçok bakanlığın bütçesini aşıyor. Kur’an kursu yapılmasına karşı değiliz, ama Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bütçesi dururken, hizmet için ayrılan bütçenin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması gereken işlere ayrılması doğru değildir. İtfaiye bütçesi Diyanet İşleri’nin işi için kullanılıyor, yarın bir afet olsa, Diyanet İşleri mi müdahale edecek? Doğal afet ve yangınlarla mücadeleyi daha iyi yapması için güçlendirilmesi gereken kurumun bütçesinin, belediyeyle ilgisi olmayan alanlarda kullanılması doğru değildir.”