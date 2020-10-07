Kayyum işe Ayhan Bilgen'i Twitter'dan engelleyerek başladı

6-7 Ekim eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra yerine kayyum atanan Ayhan Bilgen’in Twitter hesabı, Kars Belediyesi’ne ait Twitter hesabı tarafından engellendi.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine kayyum olarak atanmasının ardından belediye binasının önünde Cuma namazı kılan Vali Türker Öksüz, 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni feshetmişti.

Twitter hesabından HDP’li yönetimin yaptığı çalışmalara dair tüm paylaşımları kaldıran kayyum, belediyenin Kürtçe paylaşımlar yapılan “@SQerse” adlı hesabını da kapatmıştı.