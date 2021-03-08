Kayyum döneminde zimmetine para geçirdiği öne sürülen Sarı görevinden alındı

Mardin’de kayyum görevi yaparken zimmetine para geçirdiği öne sürülen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı görevinden alındı.

Mardinlife'ta yer alan habere göre, görevinden alınan Sarı, Milli Eğitim Bakanlığına çekildi.

Sarı, Mardin Kültür Daire Başkanlığında kayyum görevi yaparken, zimmetine para geçirdiği iddiası ile gündeme gelmişti.

Sarı, Nihat Hatipoğlu’nu Mardin’e getirerek konferans düzenlemişti. Sarı'nın bu konferans için Hatipoğlu’na 60 bin lira öderken, bütçeden ise Hatipoğlu’na ödenmiş gibi göstererek 400 bin TL’yi zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Vali Mustafa Yaman Mardin'de HDP’li Ahmet Türk ve Figen Altundağ’ın yerine kayyum olarak atandığında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü görevini yapan Yakup Sarı da Mardin Kültür Daire Başkanı’nın yerine kayyum olarak atanmıştı.

Mardin'in kayyum valisi de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti

Kayyum olarak Mardin Valiliği görevini yapmış olan Mustafa Yaman da, görev döneminde çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yaman’ın Mardin Valisi olduğu dönemki danışmanı Bülent Erdolu’nun 2019 yılında rüşvet belgeleri ve ardından buna ilişkin faturaları ortaya çıkmıştı.

Yaman’ın AKP’de siyaset yapan kızı Elif Nur Yaman Saçal’ın Aksaray’ın Gülağaç ilçesine kaymakam olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Yaman’ın görev yaptığı döneme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan belediye ile iş yapan müteahhitlerden Adnan Yüksel tutuklanmıştı.