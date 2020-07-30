Kayyum devletten para kaçırırken, konserlere milyonlarca lira harcadı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) mallarına el koyduğu Mustafa Şevki Kavurmacı’nın Aydınlı Grup isimli şirketini yöneten kayyımın devlete olan 45 milyon liralık vergi borcunu ödemediği gündeme gelmişti.

Devlet hazinesine 45 milyon liralık borcunu ödemeyen kayyum, Rıdvan Dilmen ve MKE Ankaragücü Spor Kulübüne 8 milyon TL’den fazla reklam ödemesi yaptığı ortaya çıkmış, aynı kayyum, şirket CEO’sunun kız kardeşine de 1 milyon 50 bin TL ödeme yapması ile de gündeme gelmişti.

Kayyumun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

50 bin TL sermaye ile 20 gün önce kurulan Ankara Ticaret Odasına bağlı Saras Organizasyon Danışmanlık Tanıtım Bilişim Reklam A.Ş’ye eylül ve ekim ayları için 7 milyon liralık konser ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

Konserde ise Sibel Can, MFÖ, Edis, Funda Arar, Teoman gibi isimler yer aldı. Konser afişinde yer alan Ferhat Göçer’in yerine de Haluk Levent sahne aldı.