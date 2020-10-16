Kayserispor’da Covid-19'lu futbolcu sayısı üçe yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı üçe yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.

Hatayspor’da altı, Rizespor’da iki, Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Beşiktaş’ta da Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın Covid-19'a yakalandığı duyurulmuştu.